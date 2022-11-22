Белгород не вошёл в топ-30 российских городов по качеству жизни

Белгород не вошёл в число городов России, лидирующих по качеству жизни. Областной центр набрал 62 балла, как и Воронеж, Киров, Саратов, Архангельск и Магнитогорск, и поделил 40-е место.
В 2022 году лучшими по качеству жизни городами признали Москву, Сочи и Грозный. Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск, Череповец.
Ранее сообщалось, что Белгород вошёл в топ-15 рейтинга устойчивого развития городов. Лидирующие позиции ещё заняли Волгоград и Горно-Алтайск.