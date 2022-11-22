Актёра Павла Прилучного якобы видели в ресторане в Белгороде

Менеджер Павла Прилучного Александра Гривач опровергает, что актёр приезжал в Белгород, чтобы поддержать российских военных. По её словам, артист физически не мог быть в приграничном городе, потому что его попросту нет в стране.
Люди якобы видели артиста в одном из местных ресторанов. Менеджер также отметила, что об опубликованном видео ничего не знает. Никаких комментариев быть не может, подытожила Гривач.
В том, что Прилучный был в Белгороде, сомневаются и его поклонники. На видео актёр одет в лёгкую одежду, также на его лице нет щетины, которую он не сбривает уже несколько месяцев.