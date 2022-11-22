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Актёра Павла Прилучного якобы видели в ресторане в Белгороде

Сегодня, 11:56
Фото: Дни.ру
Недавно в соцсетях появился ролик, где артист дебоширит в ресторане. Менеджер сказала, что актёра даже нет в стране.
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Фейк

Менеджер Павла Прилучного Александра Гривач опровергает, что актёр приезжал в Белгород, чтобы поддержать российских военных. По её словам, артист физически не мог быть в приграничном городе, потому что его попросту нет в стране.

Люди якобы видели артиста в одном из местных ресторанов. Менеджер также отметила, что об опубликованном видео ничего не знает. Никаких комментариев быть не может, подытожила Гривач.

В том, что Прилучный был в Белгороде, сомневаются и его поклонники. На видео актёр одет в лёгкую одежду, также на его лице нет щетины, которую он не сбривает уже несколько месяцев.  

 

#Наталья Корявых#Общество#Белгород#Павел прилучный#Актёр#Ресторан#Фейк
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