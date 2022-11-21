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Жители приграничных районов Белгородской области могут получить жилищные сертификаты

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
Речь идёт о жителях 15 населённых пунктов, где объявлен режим ЧС. Для людей либо построят новый посёлок, либо им выдадут жилищные сертификаты.

21 ноября у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова поинтересовались, будут ли жителям региона выдавать жилищные сертификаты по примеру Херсона. Глава региона отметил, что данная мера предусмотрена, но не для всех.

У нас нет эвакуации. В Херсоне была объявлена эвакуация населения. Сертификаты рассматриваются как одна из форм поддержки всех жителей 15 населённых пунктов, где объявлена ЧС, куда мы не можем зайти. Например, Журавлёвка и Нехотеевка.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что в настоящее время власти рассматривают вопрос о строительстве нового посёлка на 1000 домов для жителей 15 населённых пунктов или предоставлении им сертификатов на строительство жилья на территории Белгородской области.

Я против того, чтобы люди уезжали. Но, например, дать такую возможность [жилищные сертификаты — прим. ред.] Белгороду, Борисовскому району или Яковлевскому горокругу — мне кажется, это неправильно. Я исхожу из сегодняшней ситуации. Будут ухудшения, будут приниматься другие меры.
Вячеслав Гладков
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