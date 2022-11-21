Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За три дня Белгородский район обстреляли 36 раз

Сегодня, 17:09
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал об обстрелах с пятницы по воскресенье.
Сюжет
Обстрел

Во время вечернего прямого эфира глава администрации Белгородского района Владимир Перцев рассказал об оперативной обстановке за прошедшие выходные. По его словам, с пятницы по воскресенье в районе было зафиксировано 36 прилётов.

В Журавлёвку прилетело 22 раза, в Устинку — пять раз. За выходные два раза прилетело в Разумное и, как вы знаете, был обстрелян Нижний Ольшанец. В понедельник всё спокойно, прилётов зафиксировано не было.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что утром 20 октября ВСУ нанесли удар по селу Нижний Ольшанец, снарядами также задело элитный микрорайон «Изумрудный». Пострадали два человека, порядка десяти домов повреждены.

Обстрел Нижнего Ольшанца и повреждения в «Изумрудном»: итоги воскресенья
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: Система по оповещению об обстрелах не соответствует запросам людейВладелец сгоревших после обстрела ТЦ в Шебекино понёс ущерб в 350 млн рублейЧисло пострадавших после обстрела белгородского села Нижний Ольшанец выросло до двухПоследние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми
#Александра Склярова#Спецоперация#Обстрел#Белгородский район#Владимир перцев#Прилёты#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
В Белгороде не будут закрывать травмпункт на «Стадионе»
Сегодня, 16:31
СВО, обстрелы и помощь бизнесу: о чём рассказал Гладков во время пресс-конференции
Сегодня, 15:49
Гладков ответил на вопрос об угрозе наступления ВСУ на Белгородскую область
Сегодня, 11:26
Ракетные вооружения ВСУ, из которых обстреливали Белгородскую область, уничтожены
Сегодня, 15:50
Гладков: Из плена освободили шестерых белгородцев
Сегодня, 14:25