За три дня Белгородский район обстреляли 36 раз

Во время вечернего прямого эфира глава администрации Белгородского района Владимир Перцев рассказал об оперативной обстановке за прошедшие выходные. По его словам, с пятницы по воскресенье в районе было зафиксировано 36 прилётов.
В Журавлёвку прилетело 22 раза, в Устинку — пять раз. За выходные два раза прилетело в Разумное и, как вы знаете, был обстрелян Нижний Ольшанец. В понедельник всё спокойно, прилётов зафиксировано не было.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что утром 20 октября ВСУ нанесли удар по селу Нижний Ольшанец, снарядами также задело элитный микрорайон «Изумрудный». Пострадали два человека, порядка десяти домов повреждены.