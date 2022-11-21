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Вячеслав Гладков: В этом году мистрой по ФАПам поросёнка подложил.

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI

Новые ФАПы в Белгородской области рискуют не получить лицензию в этом году

Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. На сегодняшний день из 36 амбулаторий достроили 12. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил передать объекты минздраву в среду, 23 ноября.

Как отметил Андрей Иконников, из 36 ФАПов рисков по срокам нет только на 10-11 объектах. По остальным ведомство рискует не получить лицензии до конца текущего года из-за поздних сроков строительства.

Мы должны уже с начала декабря проводить процедуры лицензирования. Естественно, если они будут сданы одним днём, мы не сможем физически выполнить задачу. Максимум три-шесть ФАПов в сутки. Когда мы вместе с минстроем планировали, поэтапный ввод в эксплуатацию был в течение ноября. В настоящее время ни один ФАП нам не сдан. Чем быстрее нам сдадут, тем быстрее мы начнём процедуры лицензирования. На 13 объектах на 17 ноября работы не велись. На многих объектах нет даже газа.
Андрей Иконников

Своим мнением поделился глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что задача — не строить страшные коробочки, а увеличить доступность и качество медуслуг для населения в сельских населённых пунктах.

До конца года всё должно быть сдано. Смотришь на это, прямо душа разрывается, настолько всё страшно: страшная плитка, страшные фасады. Обидно за качество работ. Мне неприятно. Мне нужно, чтобы Базаров доложил эскизы по 10 ФАПам, которые будем строить в следующем году. Такое мы точно строить больше не будем. В этом году мистрой по ФАПам поросёнка подложил. В прошлом году говорили, что руководство плохое, в этом году с работой ещё хуже.  Почему серая плитка? Мне непонятно.
Вячеслав Гладков

Как сообщила руководитель регионального минстроя Оксана Козлитина, 12 ФАПов уже готовы к передаче. Гладков поручил их передать минздраву до среды, 23 ноября.

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Город#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Оксана Козлитина#Андрей иконников#Фап#Строительство#Лицензия#Сроки
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