Вячеслав Гладков рассказал об обороне границ в Белгородской области

Напомним, ранее стало известно, что в Курской области закончили работы по строительству и укомплектованию двух усиленных линий обороны. В Белгородской области только начали сооружение так называемой линии Вагнера на границе с Харьковской областью. Укрепления возводят при поддержке специалистов «ЧВК Вагнера», которые строят подобные фортификационные сооружения и в Луганской народной республике, и в части ДНР.