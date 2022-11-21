Вячеслав Гладков рассказал об обороне границ в Белгородской области

Во время пресс-конференции у губернатора поинтересовались, насколько укреплена граница в Белгородской области и какие созданы условия для её обороны. Вячеслав Гладков отметил, что не на все вопросы можно отвечать публично.
Если до 24 февраля не было вопросов, на которые я не мог ответить, на сегодняшний момент есть вопросы, на которые есть ответы, но публично это освещать нельзя, потому что прямой эфир, нас слушают и смотрят достаточно внимательно. Мы это понимаем и знаем. Я отвечу кратко. Работы выполняются в большом объёме, и регион в этом принимает активное участие многие месяцы.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что в Курской области закончили работы по строительству и укомплектованию двух усиленных линий обороны. В Белгородской области только начали сооружение так называемой линии Вагнера на границе с Харьковской областью. Укрепления возводят при поддержке специалистов «ЧВК Вагнера», которые строят подобные фортификационные сооружения и в Луганской народной республике, и в части ДНР.