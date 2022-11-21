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Вячеслав Гладков рассказал об обороне границ в Белгородской области

Сегодня, 11:24
Фото: Bel.ru
Глава региона Вячеслав Гладков ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции 21 ноября. Один из них касался обороны границы Белгородской области.

Во время пресс-конференции у губернатора поинтересовались, насколько укреплена граница в Белгородской области и какие созданы условия для её обороны. Вячеслав Гладков отметил, что не на все вопросы можно отвечать публично.

Если до 24 февраля не было вопросов, на которые я не мог ответить, на сегодняшний момент есть вопросы, на которые есть ответы, но публично это освещать нельзя, потому что прямой эфир, нас слушают и смотрят достаточно внимательно. Мы это понимаем и знаем. Я отвечу кратко. Работы выполняются в большом объёме, и регион в этом принимает активное участие многие месяцы.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что в Курской области закончили работы по строительству и укомплектованию двух усиленных линий обороны. В Белгородской области только начали сооружение так называемой линии Вагнера на границе с Харьковской областью. Укрепления возводят при поддержке специалистов «ЧВК Вагнера», которые строят подобные фортификационные сооружения и в Луганской народной республике, и в части ДНР.

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#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Граница#Оборона#Участие в спецоперации#Кристина Семенчук#Общество#Операция на Украине
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