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Вячеслав Гладков рассказал, нужно ли уезжать из Белгородской области

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
Глава региона Вячеслав Гладков поделился мнением, стоит ли уезжать за пределы Белгородской области. Он отметил, что безопасность человека — главная ценность, которая существует для властей.

Во время пресс-конференции у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались, стоит ли уезжать за пределы Белгородской области. Также у губернатора спросили, возникал ли данный вопрос в его семье.

Моя семья такая же, как и ваша. Вопрос безопасности детей, супруги — он, конечно, стоит. Решение принимает каждый, исходя из той информации, которая поступает. Мы стараемся достаточно быстро и оперативно доносить информацию о тех событиях, которые происходят, несмотря на их сложность, и о тех мерах, которые принимаются, чтобы люди приняли решение.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что те, у кого была возможность, уехали. У кого не было, но хотелось уехать, особенно после событий в Шебекино, власти дали такую возможность.

Мы соответствует запросу населения. Будет ухудшение ситуации или улучшение — мы информацию будем сразу доводить. Что самое страшное в нашем деле — замалчивание или паника. Мы регион не просто высокоразвитый с экономической точки зрения, но мы вносим большой вклад в продовольственную программу, в экономику страны. Мы со всей ответственностью должны внимательно смотреть и анализировать каждое принимаемое решение. Безусловно, безопасность человека — главная ценность, которая для нас существует.
Вячеслав Гладков
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