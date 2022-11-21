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Вячеслав Гладков прокомментировал указ Путина о расширении полномочий губернатора

Сегодня, 12:29
Фото: 1MI
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что рад, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, расширяющий возможности губернаторов. Также он рассказал, почему заседание оперштаба состоялось только через три дня.

Как отметил губернатор, те полномочия, которые он получил в рамках подписанного указа, расширяют его возможности в рамках управления территорией и взаимодействия со всеми силовыми структурами. Поэтому оперштаб в Белгородской области провели через три дня.

В отличие от многих регионов России, к счастью, у них нет такой сложности. Они выполняют указ с точки зрения формального подхода. А у нас с вами функционал, мы понимаем, что от этого указа мы можем получить более качественное взаимодействие. Поэтому несколько дней готовились. Решение приняли. Они исполняются. Я рад, что такой указ состоялся, возможностей у меня стало больше, но и больше ответственности.
Вячеслав Гладков

Напомним, 19 октября Владимир Путин подписал указ о введении среднего режима реагирования в Белгородской области и других приграничных областях.

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Указ#Президент#Полномочия
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