Вячеслав Гладков прокомментировал указ Путина о расширении полномочий губернатора

Как отметил губернатор, те полномочия, которые он получил в рамках подписанного указа, расширяют его возможности в рамках управления территорией и взаимодействия со всеми силовыми структурами. Поэтому оперштаб в Белгородской области провели через три дня.
В отличие от многих регионов России, к счастью, у них нет такой сложности. Они выполняют указ с точки зрения формального подхода. А у нас с вами функционал, мы понимаем, что от этого указа мы можем получить более качественное взаимодействие. Поэтому несколько дней готовились. Решение приняли. Они исполняются. Я рад, что такой указ состоялся, возможностей у меня стало больше, но и больше ответственности.
Вячеслав Гладков
Напомним, 19 октября Владимир Путин подписал указ о введении среднего режима реагирования в Белгородской области и других приграничных областях.