Вячеслав Гладков предложил ставить пушки, чтобы достроить футбольное поле в Белгороде

В ходе оперсовещания руководитель областного минстроя Оксана Козлитина сообщила, что всего в Белгородской области до конца года должны отремонтировать или построить 11 спортивных объектов. За счёт средств федерального бюджета на особом контроле ФОК в Юго-Западном районе Белгорода. На сегодняшний день строительная готовность составляет 70%.
По региональным проектам в зоне риска находится подготовка основания футбольного поля, легкоатлетических беговых дорожек, монтаж искусственных покрытий стадиона в микрорайоне Юго-Западный. Строительная готовность — 87%. На объекте не могут заменить покрытие футбольного поля из-за снега.
Как отметила начальник регионального управления физической культуры и спорта Наталья Жигалова, она выезжала на объект. Со среды там нет никого. Часть верхней поверхности лежит неприклеенная. Сейчас всё в снегу. Напыления и клея нет в наличии.
Козлитина сообщила, что подрядчик на данном объекте также занимается работами в Центре адаптивных видов спорта.
С моей точки зрения, здесь недоработка УКСа и минстроя на 100%. Объекты достаточно простые. Что может быть проще плоскостных сооружений? Просто нужно делать тогда, когда позволяет погода. Уходите в зиму — начинается брак. Покрытие на воду не ложится, на лёд и снег тоже. Все это знают. А что делать с детьми, которые хотят заниматься спортом? Деньги выделили, в итоге ни денег, ни объекта. Ставьте шатры, пусть ставят тепловые пушки, нагревайте землю, воздух, делайте, что хотите.
Вячеслав Гладков