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Вячеслав Гладков предложил ставить пушки, чтобы достроить футбольное поле в Белгороде

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
Речь идёт о футбольном поле с беговыми дорожками в мкр. Юго-Западный в Белгороде. Там не могут завершить работы из-за снега. Глава региона Вячеслав Гладков предложил решение проблемы.

В ходе оперсовещания руководитель областного минстроя Оксана Козлитина сообщила, что всего в Белгородской области до конца года должны отремонтировать или построить 11 спортивных объектов. За счёт средств федерального бюджета на особом контроле ФОК в Юго-Западном районе Белгорода. На сегодняшний день строительная готовность составляет 70%.

По региональным проектам в зоне риска находится подготовка основания футбольного поля, легкоатлетических беговых дорожек, монтаж искусственных покрытий стадиона в микрорайоне Юго-Западный. Строительная готовность — 87%. На объекте не могут заменить покрытие футбольного поля из-за снега.

Как отметила начальник регионального управления физической культуры и спорта Наталья Жигалова, она выезжала на объект. Со среды там нет никого. Часть верхней поверхности лежит неприклеенная. Сейчас всё в снегу. Напыления и клея нет в наличии.

Козлитина сообщила, что подрядчик на данном объекте также занимается работами в Центре адаптивных видов спорта.

С моей точки зрения, здесь недоработка УКСа и минстроя на 100%. Объекты достаточно простые. Что может быть проще плоскостных сооружений? Просто нужно делать тогда, когда позволяет погода. Уходите в зиму — начинается брак. Покрытие на воду не ложится, на лёд и снег тоже. Все это знают. А что делать с детьми, которые хотят заниматься спортом? Деньги выделили, в итоге ни денег, ни объекта. Ставьте шатры, пусть ставят тепловые пушки, нагревайте землю, воздух, делайте, что хотите.
Вячеслав Гладков

 

 

 

 

На закупку искусственного покрытия для футбольных полей Белгородской области выделено 11 миллионов рублей
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