Вячеслав Гладков ответил на вопрос о продлении дистанта в Белгородской области

В ходе пресс-конференции глава региона Вячеслав Гладков рассказал, будут ли в Белгородской области продлевать для школьников дистанционное обучение. Он отметил, что до конца этой недели удастся подойти к пониманию и озвучить решение, как будут учиться дети после 1 декабря.