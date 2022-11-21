Вячеслав Гладков ответил на вопрос о продлении дистанта в Белгородской области

В ходе пресс-конференции глава региона Вячеслав Гладков рассказал, будут ли в Белгородской области продлевать для школьников дистанционное обучение. Он отметил, что до конца этой недели удастся подойти к пониманию и озвучить решение, как будут учиться дети после 1 декабря.
Сейчас абсолютно очевидно, что ситуация не позволяет вернуться к очному обучению. Можно ли рисковать жизнью и здоровьем детей? Мне кажется, нет. То, что это непросто будет всем детям, знаю по своему ребёнку. Дистанционное обучение — это не тот формат, к которому привыкли дети, чтобы качественно осваивать материал. Всем нам (родителям, детям, учителям) будет крайне непросто. Но, с другой стороны, обстановка такая. Мы должны перестраивать своё отношение ко всему происходящему, к качеству контроля за образованием.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что в настоящее время существует от родителей большой запрос на качественный интернет и на образовательные программы.
В этой части продолжаем работу. У министра цифрового развития РФ просим оказать помощь в части установки дополнительных базовых станций на территории области, чтобы решить вопрос с бесперебойным интернетом. Пока всё непросто.
Вячеслав Гладков