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Вячеслав Гладков ответил на вопрос о продлении дистанта в Белгородской области

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в настоящее время обстановка не позволяет отправить детей в школы. Однако окончательное решение примут в течение нескольких дней.

В ходе пресс-конференции глава региона Вячеслав Гладков рассказал, будут ли в Белгородской области продлевать для школьников дистанционное обучение. Он отметил, что до конца этой недели удастся подойти к пониманию и озвучить решение, как будут учиться дети после 1 декабря.

Сейчас абсолютно очевидно, что ситуация не позволяет вернуться к очному обучению. Можно ли рисковать жизнью и здоровьем детей? Мне кажется, нет. То, что это непросто будет всем детям, знаю по своему ребёнку. Дистанционное обучение — это не тот формат, к которому привыкли дети, чтобы качественно осваивать материал. Всем нам (родителям, детям, учителям) будет крайне непросто. Но, с другой стороны, обстановка такая. Мы должны перестраивать своё отношение ко всему происходящему, к качеству контроля за образованием.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что в настоящее время существует от родителей большой запрос на качественный интернет и на образовательные программы.

В этой части продолжаем работу. У министра цифрового развития РФ просим оказать помощь в части установки дополнительных базовых станций на территории области, чтобы решить вопрос с бесперебойным интернетом. Пока всё непросто.
Вячеслав Гладков
Фейк: белгородских детей на дистанционке отправляют в школу
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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение в школах#Школьники#Гладков
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