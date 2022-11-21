Вячеслав Гладков назвал жутковатым новый детсад в Новосадовом под Белгородом

По данным руководителя регионального минстроя Оксаны Козлитиной, в Белгородской области есть проблемы по сдаче в срок ряда детских садов. Например, есть риски по детскому саду комбинированного вида № 14 в Алексеевском горокруге. Готовность — 92%. Проблемы с благоустройством есть и в детском саду № 1 в Белгороде.