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Вячеслав Гладков назвал жутковатым новый детсад в Новосадовом под Белгородом

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI
Данное заключение представил врио мэра Белгорода Валентин Демидов. Также есть проблемы по сдаче и других детских садов в Белгородской области.

По данным руководителя регионального минстроя Оксаны Козлитиной, в Белгородской области есть проблемы по сдаче в срок ряда детских садов. Например, есть риски по детскому саду комбинированного вида № 14 в Алексеевском горокруге. Готовность — 92%. Проблемы с благоустройством есть и в детском саду № 1 в Белгороде.

Каждому подрядчику говорил в июле: «Не забудьте про благоустройство. В декабре это выполнить невозможно. Планируйте работу, чтобы не было задержки».
Вячеслав Гладков

Проблемы есть и со строительством детского сада в Новосадовом. Готовность — 76%.

Смотрится жутковато. Такое ощущение, что сорвёте проект.
Вячеслав Гладков

Козлитина отметила, что по данному объекту вносили изменения в проектные решения. В настоящее время стараются уложиться в те сроки, которые есть. В течение двух недель планируют подать отопление.

Если в течение двух недель — вы объект не сдадите. Я не пониманию, почему идёт задержка. Базаров вернётся из командировки, по этому объекту отдельно доложите. Давайте выедем на место.
Вячеслав Гладков

Есть риск по благоустройству и в детском саду № 85 в Белгороде. Готовность — 58%. Там подали отопление и ведётся отделка.

Своё мнение по объектам высказал врио мэра Белгорода Валентин Демидов.

Выезжаем на каждый объект ежедневно. Все свои претензии и риски мы направили в минстрой. У нас озабоченность высокая. Центр образования № 1 и детский сад № 85, скорее всего, не будут сданы, потому что проблемы с фундаментом и с перекрытиями. Там были плохие проектные решения. По всем остальным нужно усилить работу — как по технологическому оборудованию, так и по благоустройству территории.
Валентин Демидов

Гладков отметил, что по технологическому оборудованию необходимо решать вопросы с заводами-производителями.

Выезжайте на заводы-производители, договаривайтесь, пусть отдают в рамках выполнения договорных обязательств. Решайте, время есть. По приобретению оборудования, которое идёт по линии образования и линии строительства, меня уверяли, что проблем нет. Договаривайтесь.
Вячеслав Гладков

 

 

 

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