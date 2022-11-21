Воробьев: 150 млрд рублей вложат в реализацию проектов импортозамещения в Подмосковье

“Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже 130. Приятно, что большая часть – не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье”, – заявил Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья. Он также отметил, что считает данную работу важной. А то, как ее сопровождают на местах, влияет на сроки реализации проектов. Слова Воробьева приводит newizv.ru.