Воробьев: 150 млрд рублей вложат в реализацию проектов импортозамещения в Подмосковье

“Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже 130. Приятно, что большая часть – не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье”, – заявил Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья. Он также отметил, что считает данную работу важной. А то, как ее сопровождают на местах, влияет на сроки реализации проектов. Слова Воробьева приводит newizv.ru.
В этом году реализовано уже 14 проектов. Так, авиационная корпорация “Рубин” в Балашихе начала выпуск деталей взлетно-посадочных устройств для самолетов. В АО “Ретиноиды” налажен выпуск косметических и лекарственных средств, фармацевтических субстанций. ОКБ КП в Мытищах запустило производство кабеля для судов, которые эксплуатируются в экстремальных условиях. Предприятие “Основной элемент” в городском округе Солнечногорск начало производить ингаляторы и баллончики с газовой кислородной смесью.
По заявлению Екатерины Зиновьевой, заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки региона, часть проектов реализуется на федеральном уровне. 20 производств от Подмосковья включены в список.
“Будет новая поддержка инвестпроектов, которую сейчас формирует Минпромторг совместно с ВЭБом. Это только крупные проекты – инвестиции свыше 5 млрд рублей. По ним можно будет получить льготное финансирование до 100 млрд рублей сроком до 15 лет под 1-5%”, – сказала она.
В Подмосковье действует ряд мер, нацеленных на поддержку проектов по импортозамещению: земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготные кредиты банков, субсидии на модернизацию оборудования, лизинг, на компенсацию расходов по созданию объектов инженерной инфраструктуры.