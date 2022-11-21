Владелец сгоревших после обстрела ТЦ в Шебекино понёс ущерб в 350 млн рублей

Владелец торговых центров в Шебекино, которые сгорели из-за обстрелов, понёс ущерб в 350 млн рублей. Гладков рассказал о потерях белгородского бизнеса в связи с ситуацией в регионе.
Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, как обстрелы скажутся на планах увеличить ВРП к 2030 году. Глава региона ответил, что от планов пока не отказываются, однако нужно понять, насколько оправдываются прогнозы, исходя из реалий сегодняшнего дня. По словам Гладкова, нужно прожить ещё полгода, чтобы посмотреть статистику в отношении обстрелов. Высказался губернатор и о помощи бизнесу.
«Встречался с владельцем двух ТЦ в Шебекино. На сегодняшний день у нас нет механизма оказания помощи. С точки зрения стандартной ситуации можно объявить выплаты в 400 тыс. рублей, когда человек потерял 350 млн. Это не тот механизм, который ждёт от нас бизнес», — заявил глава региона.
Напомним, 22 октября Шебекино обстреляли из миномётов и РСЗО. Два из трёх пострадавших ТЦ фактически перестали существовать. В день обстрела в городе пострадали 13 человек, погибли двое.