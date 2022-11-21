Владелец сгоревших после обстрела ТЦ в Шебекино понёс ущерб в 350 млн рублей

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, как обстрелы скажутся на планах увеличить ВРП к 2030 году. Глава региона ответил, что от планов пока не отказываются, однако нужно понять, насколько оправдываются прогнозы, исходя из реалий сегодняшнего дня. По словам Гладкова, нужно прожить ещё полгода, чтобы посмотреть статистику в отношении обстрелов. Высказался губернатор и о помощи бизнесу.