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«Важнее всего — тишина»: сын Ефремова объяснил, почему не навещает отца в колонии

Сегодня, 13:16
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК
Оказывается, артист сам не хочет, чтобы сын приезжал. Никита Ефремов заявил, что пишет ему письма, сообщает «Московский комсомолец».

Сын Михаила Ефремова Никита объяснил, почему не приезжает в колонию к отцу. Оказалось, что так решил сам артист. Тем временем сын пишет ему письма.

По словам Никиты Ефремова, он спрашивал, есть ли у отца желание, чтобы он приехал. Но он понимает, что это может быть для него трудно, отметил сын артиста.

«Вообще я бы не хотел это всё выносить в прессу. Я понимаю, что в этой истории важнее всего тишина. Позвольте мне её сохранить», — цитирует издание Ефремова-младшего.

10 ноября Михаил Ефремов отметил свой день рождения в кругу сокамерников. Актёр находится в белгородской колонии уже два года. Там он оказался из-за смертельного ДТП, произошедшего по его вине. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Михаил Ефремов#Никита Ефремов#Посещение сына#Письма
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