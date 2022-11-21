«Важнее всего — тишина»: сын Ефремова объяснил, почему не навещает отца в колонии

Сын Михаила Ефремова Никита объяснил, почему не приезжает в колонию к отцу. Оказалось, что так решил сам артист. Тем временем сын пишет ему письма.
По словам Никиты Ефремова, он спрашивал, есть ли у отца желание, чтобы он приехал. Но он понимает, что это может быть для него трудно, отметил сын артиста.
«Вообще я бы не хотел это всё выносить в прессу. Я понимаю, что в этой истории важнее всего тишина. Позвольте мне её сохранить», — цитирует издание Ефремова-младшего.
10 ноября Михаил Ефремов отметил свой день рождения в кругу сокамерников. Актёр находится в белгородской колонии уже два года. Там он оказался из-за смертельного ДТП, произошедшего по его вине.