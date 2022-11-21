В центре Белгорода построят концертный зал с хорошей акустикой

Гладков рассказал, что будет с «Белым кварталом» в Белгороде

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в настоящее время центр города похож на свалку. Он также добавил, что после реконструкции на месте «Белого квартала» жилья не будет. Там появится концертный зал.

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