В центре Белгорода построят концертный зал с хорошей акустикой

О судьбе «Белого квартала» у главы региона Вячеслава Гладкова поинтересовались в ходе пресс-конференции. Он отметил, что в центре города власти планируют построить два детских сада.
Центр этого квартала на сегодняшний день – позор для Белгорода. Когда туда заходишь, полынь выше человеческого роста. Я когда первый раз полтора-два года назад был, я не понял, что это детский сад. Там крапива была под два метра. Я с Юрием Галдуном ругался по этому поводу. Это свалка. Это центр город, историческое место.
Вячеслав Гладков
Гладков также рассказал, что в конце 2020 года ему принесли проект и рассказали, что в центре города запланировано строительство 20-этажных домов. Проект был готов. На месте детского сада были бы жилые дома.
Произошла бы катастрофа. Мы бы убили центр города. Закрыли все проспекты, улицы, не подойти, не подъехать ни с точки зрения доступности, ни с точки зрения комфорта в центре. За два года, несмотря на большое количество мероприятий, мы не можем расшевелить улицу с тяжёлым названием — 50-летия Белгородской области. Мало торговли, не привыкли люди отдыхать. Убираем фестиваль – потоки расходятся.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что ему хочется, чтобы в Белгороде было место, которым хочется гордиться.
Мне хочется, чтобы это был Центральный парк, чтобы улица 50-летия Белгородской области по-другому заиграла. Там не будет жилья. Там будут другие активности. Хотим построить концертный зал с хорошей акустикой. Мы знаем, что многие артисты отказываются приезжать в филармонию, потому что звук плохой. Поэтому хочется сделать хорошую современную архитектуру с отсылом в прошлое, когда создавался Белгород. Есть сложная ситуация с бюджетом, но мы не должны отказываться от развития наших парковых зон. Если откажемся от планов развития, значит, враги победили.
Вячеслав Гладков