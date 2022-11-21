В Северном построят дополнительный выезд из посёлка

По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, Северный планируется «обновить» уже в ближайшие года. В посёлке построят новую школу, Дворец культуры и новый выезд, которых так не хватало жителям. А уже через несколько лет в посёлке появится бассейн.
Сегодня территории Северного необходим ДК, бассейн, школа и дополнительный выезд. Этими вопросами мы занимаемся. Уже приступили к разработке проектно-сметной документации, скоро выйдем с предложением строительства бассейна к правительству области. Будем просить, чтобы строительство этого объекта запланировали в последующие года.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района
Напомним, что жители Северного часто жаловались на бесконечные утренние пробки на выезде в город. Только 19 ноября белгородка вновь пожаловалась на образовавшуюся пробку из-за неочищенного вовремя снега.