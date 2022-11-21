Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Северном построят дополнительный выезд из посёлка

Сегодня, 20:34
Фото: 1MI
Об обновлении посёлка во время прямого эфира сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.

По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, Северный планируется «обновить» уже в ближайшие года. В посёлке построят новую школу, Дворец культуры и новый выезд, которых так не хватало жителям. А уже через несколько лет в посёлке появится бассейн.

Сегодня территории Северного необходим ДК, бассейн, школа и дополнительный выезд. Этими вопросами мы занимаемся. Уже приступили к разработке проектно-сметной документации, скоро выйдем с предложением строительства бассейна к правительству области. Будем просить, чтобы строительство этого объекта запланировали в последующие года.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района

Напомним, что жители Северного часто жаловались на бесконечные утренние пробки на выезде в город. Только 19 ноября белгородка вновь пожаловалась на образовавшуюся пробку из-за неочищенного вовремя снега. 

Вячеслав Гладков рассказал, насколько быстро областные дороги очищают от снега
Узнать подробнее
Читайте также:
В посёлке Северный под Белгородом построят бассейнДорогу возле конечной остановки автобусов в Северном отремонтируют до конца годаДля посёлка Северный сделают новый проект организации дорожного движения
#Александра Склярова#Город#Строительство#Белгородский район#Северный#Владимир перцев#Дорога#Школы
Подпишитесь
В Белгороде не будут закрывать травмпункт на «Стадионе»
Сегодня, 16:31
За три дня Белгородский район обстреляли 36 раз
Сегодня, 17:09
СВО, обстрелы и помощь бизнесу: о чём рассказал Гладков во время пресс-конференции
Сегодня, 15:49
В Белгороде проверят систему оповещения
Сегодня, 19:24
Капремонт и туалеты: что ждёт подземные переходы Белгорода в ближайшие года?
Сегодня, 20:53
Роддом для белгородок с признаками простуды и COVID-19 откроют в другом месте
Сегодня, 21:39