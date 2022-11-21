В Москве состоялся международный форум "Амбассадоры устойчивого развития"

Анна Кровякова отметила, что за последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в деловой среде. В реалиях нашего времени особенно важно придерживаться новых принципов построения грамотного экологического, социального и корпоративного менеджмента. Анна Кровякова также выразила уверенность, что будущее бизнеса и экономики остается за ESG.