В Москве состоялся международный форум "Амбассадоры устойчивого развития"

На площадках мероприятия собрались эксперты в сфере устойчивого развития и ESG, представители органов власти и общественных организаций. Президент фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы» и автор проекта «Амбассадоры устойчивого развития» Анна Кровякова рассказала, что проект был задуман как возможность донести информацию о передовых региональных практиках на федеральном уровне. Об этом пишет NewsNN.ru.
Анна Кровякова отметила, что за последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в деловой среде. В реалиях нашего времени особенно важно придерживаться новых принципов построения грамотного экологического, социального и корпоративного менеджмента. Анна Кровякова также выразила уверенность, что будущее бизнеса и экономики остается за ESG.
По словам организаторов, форум предоставляет возможности для развития молодежного предпринимательства, формирования принципов ESG-повестки в среде студентов, интеграции молодежи в деловое сообщество столицы. В обширную программу входили пленарное заседание, заседание научного совета по защите прав предпринимателей, работа дискуссионных площадок, конкурс проектов молодых предпринимателей и научно-исследовательских работ и многое другое.
На пленарном заседании состоялись выступления экспертов в сфере устойчивого развития и ESG, действующих предпринимателей, представителей общественных организаций и общественных деятелей. Своим опытом поделились эксперты из крупных компаний, таких как ПАО «МТС», Almaty Management University, ВОИР, «Северсталь Российская сталь», СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры».
В рамках форума состоялся научно-деловой совет при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой. На встрече, в присутствии членов менторского совета MOS.МШУ, прошло обсуждение планов дальнейшего развития проекта.
Второй день форума посвятили молодежной повестке. На площадке прошел питчинг проектов по четырем секциям, одна из которых проводилась на английском языке. В мероприятии участвовали студенты РАНХиГС из Москвы и Саратова, а также учащиеся Саратовской государственной юридической академии.
В завершение форума прошло ток-шоу «Акселератор идей молодых предпринимателей», подготовленное Ассоциацией экспортеров и импортеров, и награждение участников утренних сессий.