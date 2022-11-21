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В многоэтажках Белгородской области в 2022 году отремонтируют 261 лифт

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
Информацию озвучил во время оперсовещания 21 ноября замгубернатора Константин Полежаев.

Всего в регионе функционирует 4 753 лифта. С 2014 по 2021 годы в области заменили 1 149 лифтов. В 2022 году в планах было отремонтировать 261 лифт в 71 МКД. По словам Полежаева, на замену лифтов направят 562 млн рублей с рассрочкой оплаты до 2026 года.

По состоянию на 18 ноября в регионе заменили 164 лифта (в Белгороде — 58, в Старом Осколе — 106). Лифтовое оборудование было закуплено в полном объёме. Оставшиеся лифты домонтируют до конца года, денежные средства будут оплачены, срывов не будет, подчеркнул Константин Полежаев.

Фото: правительство области
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#Алина Харина#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Константин Полежаев#Лифт#Ремонт#Город
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