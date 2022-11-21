В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности ещё на две недели. Ограничения в регионе, в том числе запрет на запуск фейерверков, будут действовать минимум до 6 декабря.
Кроме того, в соседнем регионе — Курской области — губернатор Роман Старовойт также продлил «жёлтый» уровень до 6 декабря.
Напомним, что высокий уровень террористической опасности в регионе объявили 11 апреля и с тех пор всё время продлевали на две недели. А с 19 октября президент РФ ввёл в регионе режим среднего реагирования.