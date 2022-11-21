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В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Сегодня, 03:41
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что «жёлтый» уровень будет действовать до 6 декабря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности ещё на две недели. Ограничения в регионе, в том числе запрет на запуск фейерверков, будут действовать минимум до 6 декабря.

Кроме того, в соседнем регионе — Курской области — губернатор Роман Старовойт также продлил «жёлтый» уровень до 6 декабря.

Напомним, что высокий уровень террористической опасности в регионе объявили 11 апреля и с тех пор всё время продлевали на две недели. А с 19 октября президент РФ ввёл в регионе режим среднего реагирования.

«Жёлтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области
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#Город#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Безопасность#Жёлтый уровень#Александра Склярова
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