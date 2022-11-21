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В Белгородской области потратили дополнительно 13 млрд рублей на СВО

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков озвучил затраты региона на вещи, связанные со спецоперацией на Украине.

Из бюджета Белгородской области дополнительно потратили 13 млрд рублей за восемь месяцев. Глава региона озвучил затраты, которые связаны со спецоперацией на Украине.

У Гладкова также спросили об ущербе и о том, какие районы региона больше всего пострадали от обстрелов. По словам губернатора, ущерб растёт из-за постоянных обстрелов. Как правило, затраты касаются жилых домов.

Восстановительные работы не ведутся в 15 населённых пунктах региона. Причиной стало объявленная в них ЧС.

Ранее сообщалось, что ЧС ввели в хуторе Старый Волоконовского района. Это произошло 16 ноября. В конце октября аналогичный режим начал действовать в шести населённых пунктах Валуйского горокруга. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Вячеслав Гладков#СВО#Траты бюджета#Дополнительные расходы
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