В Белгородской области капремонт общежитий выполнили на 88 %

По данным чиновника, в 2022 году на территории Белгородской области первоначально было запланировано провести капремонт 26 МКД. По поручению главы региона и в результате экономии средств на торгах в список добавили ещё два дома, которые имели статус общежитий. Общая сумма — 1 млрд рублей.