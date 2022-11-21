В Белгородской области капремонт общежитий выполнили на 88 %

По данным чиновника, в 2022 году на территории Белгородской области первоначально было запланировано провести капремонт 26 МКД. По поручению главы региона и в результате экономии средств на торгах в список добавили ещё два дома, которые имели статус общежитий. Общая сумма — 1 млрд рублей.
На 18 ноября степень готовности объектов составила 88,4%. Во всех общежитиях уже отремонтированы фасады и проведены кровельные работы.
Полежаев добавил, что по 19 общежитиям готовность составила 100%. В настоящее время ведётся работа по общественной приёмке отремонтированных зданий. Ещё семь общежитий с различной степенью готовности — выше 70%.
Завершаются работы по ремонту мест общего пользования (кухонь, душевых, туалетов, лестничных клеток). По семи общежитиям усиленные графики. До 15 декабря всё будет завершено и пройдёт общественная приёмка. Рисков невыполнения программы нет.
Константин Полежаев
Во время презентации глава региона Вячеслав Гладков попросил подробнее остановиться на объекте в Алексеевском горокруге, селе Советское на ул. Мира, 10.
А здесь провели ремонт кровли? Смотрится жутковато. Капитальный ремонт начинается с кровли. Даже по фото видно, что всё очень плохо.
Вячеслав Гладков
Полежаев сообщил, что на данном объекте ремонт кровли был сделан в 2017 году.
Кровля не течёт. Дадите поручение, включим на следующий год. Экономия средств осталась.
Константин Полежаев
Как отметил заместитель главы администрации Алексеевского городского округа Алексей Горбатенко, на объекте кровля была заменена, а фото, которое представили в отчёте, — старое. Губернатор попросил прислать ему фото этого же дома с этого же ракурса.