В белгородских медучреждениях сформировали четырёхмесячный запас медикаментов

В медучреждениях Белгородской области сформировали четырёхмесячный запас медикаментов. В регионе исполняются все заключённые ранее контракты на поставку препаратов. Лекарства в Белгородскую область поступают в плановом порядке, заверили в местном минздраве. Уже заключаются контракты на поставку медизделий и препаратов на следующий год.
Сформировать запас медикаментов в регионах поручил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Дело в том, что некоторые импортные препараты поставляют в страну с нарушением указанных в контрактах сроков. В связи с этим и поступило поручение подготовить резерв, чтобы не было проблем у пациентов.
Ранее в региональном правительстве заявили, что в Белгородской области нет дефицита антибиотиков. На их исчезновение из аптек россияне обратили внимание в октябре. В то же время Белгородская область вошла в число лидеров по тратам на успокоительные препараты.