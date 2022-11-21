В белгородских медучреждениях сформировали четырёхмесячный запас медикаментов

Сформировать запас медикаментов в регионах поручил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Дело в том, что некоторые импортные препараты поставляют в страну с нарушением указанных в контрактах сроков. В связи с этим и поступило поручение подготовить резерв, чтобы не было проблем у пациентов.