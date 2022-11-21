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В белгородских медучреждениях сформировали четырёхмесячный запас медикаментов

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI
Поручение подготовить резерв в регионах поступило от Минздрава РФ. Связано это с тем, что некоторые импортные препараты поставляют в страну с нарушением сроков, указанных в контрактах, объяснили в пресс-службе областного правительства.

В медучреждениях Белгородской области сформировали четырёхмесячный запас медикаментов. В регионе исполняются все заключённые ранее контракты на поставку препаратов. Лекарства в Белгородскую область поступают в плановом порядке, заверили в местном минздраве. Уже заключаются контракты на поставку медизделий и препаратов на следующий год.

Сформировать запас медикаментов в регионах поручил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Дело в том, что некоторые импортные препараты поставляют в страну с нарушением указанных в контрактах сроков. В связи с этим и поступило поручение подготовить резерв, чтобы не было проблем у пациентов.

Ранее в региональном правительстве заявили, что в Белгородской области нет дефицита антибиотиков. На их исчезновение из аптек россияне обратили внимание в октябре. В то же время Белгородская область вошла в число лидеров по тратам на успокоительные препараты.

Белгородцы вошли в число лидеров по росту покупок успокоительных препаратов
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#Инна Рогова#Медицина#Белгородская область#Лекарства#Поставка#Резерв#Минздрав
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