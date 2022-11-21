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В Белгороде проверят систему оповещения

Сегодня, 19:24
Фото: pxhere.com
Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил проведение проверки 22 ноября во время прямого эфира.

Во время вечернего прямого эфира губернатор подтвердил информацию, что в Белгороде 22 ноября с 10:00 до 13:00 будут проверять систему оповещения. 

Действительно, завтра в Белгороде будет проходить тренировка оповещения. Подробную информацию в соцсетях размещает как исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов, так и все службы администрации. 
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По данным врио мэра Белгорода, оповещения будут проверять по следующим адресам:

– Начальная школа-детский сад № 8 по улице Квасова, д. 27;
– МКД по улице Челюскинцев, 17В;
– БГТУ им. В.Г. Шухова по улице Костюкова, 46;
– Гимназия № 3 по улице Есенина, д. 40А;
– СОШ № 34 по улице 8 Марта, д. 172;
– МКД по улице Спортивная, д. 6.

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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Система оповещения
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