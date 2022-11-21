В Белгороде проверят систему оповещения

Во время вечернего прямого эфира губернатор подтвердил информацию, что в Белгороде 22 ноября с 10:00 до 13:00 будут проверять систему оповещения.
Действительно, завтра в Белгороде будет проходить тренировка оповещения. Подробную информацию в соцсетях размещает как исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов, так и все службы администрации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По данным врио мэра Белгорода, оповещения будут проверять по следующим адресам:
– Начальная школа-детский сад № 8 по улице Квасова, д. 27;
– МКД по улице Челюскинцев, 17В;
– БГТУ им. В.Г. Шухова по улице Костюкова, 46;
– Гимназия № 3 по улице Есенина, д. 40А;
– СОШ № 34 по улице 8 Марта, д. 172;
– МКД по улице Спортивная, д. 6.