В Белгороде не будут закрывать травмпункт на «Стадионе»

Министр здравоохранения Андрей Иконников 19 ноября сообщил о закрытии травматологического пункта в первой городской больнице Белгорода. Планировалось, что закрытие состоится уже 1 декабря. Основной причиной решения стало отсутствие в медучреждении нейрохирурга.
Но многих белгородцев не устроило подобное решение, в соцсетях стало появляться много просьб от горожан оставить травмпункт на месте. Одно из этих обращений дошло до Вячеслава Гладкова в прямом эфире «10 вопросов губернатору».
Глава региона сообщил, что травмпункт на «Стадионе» закрывать не будут.