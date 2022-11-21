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В Белгороде не будут закрывать травмпункт на «Стадионе»

Сегодня, 16:31
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона во время вечернего прямого эфира.

Министр здравоохранения Андрей Иконников 19 ноября сообщил о закрытии травматологического пункта в первой городской больнице Белгорода. Планировалось, что закрытие состоится уже 1 декабря. Основной причиной решения стало отсутствие в медучреждении нейрохирурга.

Но многих белгородцев не устроило подобное решение, в соцсетях стало появляться много просьб от горожан оставить травмпункт на месте. Одно из этих обращений дошло до Вячеслава Гладкова в прямом эфире «10 вопросов губернатору».

Глава региона сообщил, что травмпункт на «Стадионе» закрывать не будут.

Травмпункт в центре Белгорода закроется 1 декабря
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#Александра Склярова#Медицина#Травмпункт#Белгород#Вячеслав Гладков#Больница
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