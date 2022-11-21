Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде коммунальщики не успевали убирать последствия непогоды на дорогах

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
Об этом сообщил губернатор Белгородской области во время оперсовещания 21 ноября. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в областном центре увеличилось количество обращений по дорогам.

Как отметил Вячеслав Гладков, на увеличение количества жалоб на дороги повлиял снег.

За выходные мы увидели, что не успеваем убирать. В областном центре было много жалоб. Была нулевая температура, когда начался ледяной дождь. При такой погоде пескосоляная смесь не работает. Нужен контроль, все дежурные службы должны работать.
Вячеслав Гладков

Губернатор подчеркнул, что во время подготовки к зимнему сезону была проведена большая работа — закуплена коммунальная техника, подключена система ГЛОНАСС. Гладков поручил замгубернатора Константину Полежаеву проанализировать работу муниципалитетов, а коммунальным службам следить за погодой.

Напомним, что на контракты по уборке улиц Белгорода от снега зимой потратили 23,5 млн рублей.

Читайте также:
Вячеслав Гладков рассказал, насколько быстро областные дороги очищают от снегаСколько миллионов тратят на уборку снега в БелгородеБелгород засыпало снегом: фото
#Эксклюзив#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Снег#Уборка снега#Техника#Дорога#Алина Харина#Город#Константин Полежаев
Подпишитесь
Почему президент севастопольской Федерации бокса строит дома в Белгороде
Сегодня, 08:15
Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми
19 ноября, 20:49
Фёдор Емельяненко проведёт финальный в своей карьере бой с Райаном Бейдером
Сегодня, 11:41
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
Сегодня, 06:41
Что не так с канализацией в элитном ЖК «Лимон» под Белгородом?
Сегодня, 09:03
Белгородец погиб при обороне Сватово в ЛНР
Сегодня, 10:54