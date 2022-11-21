В Белгороде коммунальщики не успевали убирать последствия непогоды на дорогах

Как отметил Вячеслав Гладков, на увеличение количества жалоб на дороги повлиял снег.
За выходные мы увидели, что не успеваем убирать. В областном центре было много жалоб. Была нулевая температура, когда начался ледяной дождь. При такой погоде пескосоляная смесь не работает. Нужен контроль, все дежурные службы должны работать.
Вячеслав Гладков
Губернатор подчеркнул, что во время подготовки к зимнему сезону была проведена большая работа — закуплена коммунальная техника, подключена система ГЛОНАСС. Гладков поручил замгубернатора Константину Полежаеву проанализировать работу муниципалитетов, а коммунальным службам следить за погодой.
Напомним, что на контракты по уборке улиц Белгорода от снега зимой потратили 23,5 млн рублей.