В ходе СВО погиб сапёр из Белгородской области

Posted 21 ноября 2022, 08:04
Published 21 ноября 2022, 08:04
Modified 21 ноября 2022, 08:06
Updated 21 ноября 2022, 08:06
В Сети появилась информации о гибели ещё одного военнослужащего из Белгородской области. Погиб сапёр — уроженец Старого Оскола Артём Трофимов.
Его призвали по частичной мобилизации 22 сентября. Погиб оскольчанин 29 октября. Ему было 30 лет.
В ходе СВО погиб ещё один оскольчанин — военнослужащий с позывным «Абу» Дмитрий Кононов. Он участвовал в штурме Павловки, подавил огневые точки ВСУ из реактивного огнемёта «Шмель». Когда оскольчанин помогал товарищам эвакуироваться, попал под миномётный обстрел.