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Posted 21 ноября 2022, 08:04

Published 21 ноября 2022, 08:04

Modified 21 ноября 2022, 08:06

Updated 21 ноября 2022, 08:06

В ходе СВО погиб сапёр из Белгородской области

21 ноября 2022, 08:04
Сюжет
СВО
Артём Трофимов — уроженец Старого Оскола. Его на службу призвали в рамках частичной мобилизации. Трофимову было 30 лет, сообщает «Старый Оскол № 1».

В Сети появилась информации о гибели ещё одного военнослужащего из Белгородской области. Погиб сапёр — уроженец Старого Оскола Артём Трофимов.

Его призвали по частичной мобилизации 22 сентября. Погиб оскольчанин 29 октября. Ему было 30 лет.

В ходе СВО погиб ещё один оскольчанин — военнослужащий с позывным «Абу» Дмитрий Кононов. Он участвовал в штурме Павловки, подавил огневые точки ВСУ из реактивного огнемёта «Шмель». Когда оскольчанин помогал товарищам эвакуироваться, попал под миномётный обстрел.

Военнослужащий из Старого Оскола погиб при эвакуации раненых сослуживцев
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