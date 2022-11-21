Стойленский ГОК занял первое место в областном конкурсе «ЭКОкомпания»

На комбинате несколько лет действует раздельный сбор технологического вторсырья, бумаги и картона, пластиковой и деревянной тары, офисной техники и батареек. В прошлом году от СГОКа на переработку поступило около 19 тысяч тонн вторичного сырья. Комбинат сотрудничает с компаниями Старого Оскола, Белгорода, Липецка, Екатеринбурга.
На территории самого предприятия организованы более 100 площадок с контейнерами для раздельного сбора различных видов отработанных материалов.
В 2021 года на программы и мероприятия по охране окружающей среды, утилизации и переработке отходов и экологического просвещения СГОК направил более 1,5 млрд рублей.