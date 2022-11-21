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Стойленский ГОК занял первое место в областном конкурсе «ЭКОкомпания»

Сегодня, 13:55
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) стал победителем областного конкурса «ЭКОкомпания» в номинации «Правильное обращение с отходами». Конкурсная комиссия оценивала лучшие эко-практики, которые используют различные организации и предприятия Белгородской области.

На комбинате несколько лет действует раздельный сбор технологического вторсырья, бумаги и картона, пластиковой и деревянной тары, офисной техники и батареек. В прошлом году от СГОКа на переработку поступило около 19 тысяч тонн вторичного сырья. Комбинат сотрудничает с компаниями Старого Оскола, Белгорода, Липецка, Екатеринбурга.

Фото: Стойленский ГОК

На территории самого предприятия организованы более 100 площадок с контейнерами для раздельного сбора различных видов отработанных материалов.

В 2021 года на программы и мероприятия по охране окружающей среды, утилизации и переработке отходов и экологического просвещения СГОК направил более 1,5 млрд рублей.

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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Победитель#Конкурс#Кристина Семенчук
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