Стали известны подробности ДТП в Белгородской области с погибшим военным

Накануне стало известно, что в Белгородской области в результате аварии погиб военнослужащий. ДТП произошло 20 ноября. Сообщалось, что мужчина по неизвестным причинам выпал из машины и погиб под колёсами ехавшей сзади военной техники.
Военнослужащим был 30-летний Николай Мурашев из Ленинградской области. Его призвали в рамках частичной мобилизации. «Фонтанка» со ссылкой на родных погибшего пишет, что с момента отправки мужчины из Ленинградской области в Белгородскую не прошло и недели.
В военкомате Луги, откуда военный отправился на службу, о его смерти знают. Однако изданию не смогли назвать точную причину, от чего погиб житель Ленинградской области.
Ранее стало известно о смерти ещё двоих военнослужащих. В ходе СВО погибли призванные по частичной мобилизации житель Томаровки Александр Носков и сапёр Артём Трофимов из Старого Оскола.