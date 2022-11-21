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Стали известны подробности ДТП в Белгородской области с погибшим военным

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
Мужчину из Ленинградской области призвали на службу в рамках частичной мобилизации, ему было 30 лет, пишет «Фонтанка». Как сообщает издание, с момента отправки в Белгородскую область до его гибели не прошло и недели.
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СВО

Накануне стало известно, что в Белгородской области в результате аварии погиб военнослужащий. ДТП произошло 20 ноября. Сообщалось, что мужчина по неизвестным причинам выпал из машины и погиб под колёсами ехавшей сзади военной техники.

Военнослужащим был 30-летний Николай Мурашев из Ленинградской области. Его призвали в рамках частичной мобилизации. «Фонтанка» со ссылкой на родных погибшего пишет, что с момента отправки мужчины из Ленинградской области в Белгородскую не прошло и недели.

В военкомате Луги, откуда военный отправился на службу, о его смерти знают. Однако изданию не смогли назвать точную причину, от чего погиб житель Ленинградской области.

Ранее стало известно о смерти ещё двоих военнослужащих. В ходе СВО погибли призванные по частичной мобилизации житель Томаровки Александр Носков и сапёр Артём Трофимов из Старого Оскола.

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#Происшествия#СВО#Белгородская область#Ленинградская область#ДТП#Гибель#Военнослужащий#Мобилизованный#Инна Рогова
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