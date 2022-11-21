Славянский керамический комбинат

С первых же дней Великой Отечественной войны все предприятия Славянска были переведены на военные рельсы – переключились на выпуск военного снаряжения и техники. Почти половина рабочих керамического завода ушли на фронт. Враг оккупировал Донецкий край. Все, кто мог держать оружие в руках, вступили в партизанские отряды, одним из которых командовал бывший директор керамического завода им. Крупской Михаил Иванович Карнаухов. Отряд, которым он командовал, насчитывал 210 человек, среди бойцов были и сотрудники завода. Больше года отряд не давал продыха врагу, организуя дерзкие налеты, так что оккупанты боялись приближаться к лесным массивам. В местной коллаборационистской печати несколько раз появлялись сообщения о том, что «главарь бандитов Карнаухов» убит. Но Михаил Иванович всякий раз «воскресал». Все это добавляло партизанскому командиру авторитета у местного населения, и вскоре за ним закрепилось почтительное прозвище «Батя». По данным Госархива, за время деятельности отряда, с момента создания 17 октября 1941 года до освобождения Донбасса 08 сентября 1942 года, удалось уничтожить 1240 немецких солдат, 12 немецких офицеров, 62 полицая и предателя; взорвать 1 мост, 3 склада с боеприпасами и 35 блиндажей. В декабре 1942 года небольшая группа во главе с Михаилом Ивановичем была захвачена немцами в плен. В январе 1943 года немцы расстреляли Карнаухова и его боевых товарищей в селе Новоселовка Краснолиманского района.