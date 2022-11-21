Шандалович: IT-специалисты Карелии смогут бесплатно получить землю под ИЖС

Шандалович рассказал на своей странице во “ВКонтакте” о том, что считает важным создание в регионе благоприятной обстановки для IT-специалистов, которые, оставаясь жить в республике, способствуют ее модернизации и поднимают цифровую экономику страны. Он сообщил и о законе, принятом в октябре парламентом Карелии. Согласно этому закону для IT-предприятий устанавливаются минимальные ставки налогообложения - 1% в случае, когда объектом налогообложения являются доходы, и 5% - если налог уплачивается по схеме “доходы минус расходы”.
Шандалович также рассказал о льготной ипотеке по ставке до 5% годовых для сотрудников аккредитованных IТ-компаний. На средства кредитного займа можно возвести на полученном земельном участке индивидуальный жилой дом по договору подряда. Об этом пишет karelinform.ru.
Кроме того, он озвучил список IT-профессий, обладатели которых имеют право на получение бесплатного участка земли. Среди них “Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере”, “Прикладная информатика”, “Информатика и вычислительная техника”, “Программная инженерия”, “Криптография”, “Информационная безопасность телекоммуникационных систем”, “Компьютерная безопасность”, “Информационная безопасность автоматизированных систем”, “Информационно-аналитические системы безопасности”, “Информационные системы и технологии”, “Противодействие техническим разведкам”, а также “Информационная безопасность”.
Днем ранее комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ начал рассматривать документ о предоставлении бесплатных участков земли медсестрам и фармацевтам. Автором инициативы стала вице-спикер парламента республики Ольга Шмаеник. Она напомнила, что еще в 2017 году работающим в городских поселениях и селах Карелии специалистам была предоставлена возможность бесплатно получать участки под ИЖС. На данный момент предложение актуально для сотрудников социально-культурной сферы, пожарных, сотрудников отраслей образования и здравоохранения, а также специалистов лесного и сельского хозяйства.
Депутат отметила, что закон о бесплатных земельных участках в Карелии находится в процессе совершенствования, он постоянно дополняется новыми категориями специалистов.
По итогам обсуждения документ был направлен профильным комитетом главе республики.