Шандалович: IT-специалисты Карелии смогут бесплатно получить землю под ИЖС

Шандалович рассказал на своей странице во “ВКонтакте” о том, что считает важным создание в регионе благоприятной обстановки для IT-специалистов, которые, оставаясь жить в республике, способствуют ее модернизации и поднимают цифровую экономику страны. Он сообщил и о законе, принятом в октябре парламентом Карелии. Согласно этому закону для IT-предприятий устанавливаются минимальные ставки налогообложения - 1% в случае, когда объектом налогообложения являются доходы, и 5% - если налог уплачивается по схеме “доходы минус расходы”.