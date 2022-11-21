«Росгосстрах»: из 100 продуктов ИТ импортозамещения требуют единицы

«Не секрет, что санкции начались еще в 2014 году, и еще тогда мы задумались о возможных альтернативах западным решениям. Сейчас ядро нашей ИТ-архитектуры на 40% состоит из западных продуктов и на 60% из российских, — отмечает Денис Гузовский. — У нас давно нет облачных решений на критичных направлениях, а из ста продуктов, которые мы используем в компании, сейчас импортозамещения требуют единицы. Oracle, Microsoft нас отключили от поддержки, но их продукты мы выкупили заранее, и даже без поддержки они уверенно прослужат еще 3–5 лет. Так что в течение ближайших трех лет мы спокойно работаем на том, что есть, а дальше посмотрим, на какие продукты будет смысл переключаться. Увидим, какие решения к тому времени окажутся самыми массовыми и удобными в использовании и одновременно выгодными для нас с точки зрения бизнеса».