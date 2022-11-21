Ремонтом «козырьков» в Губкине заинтересовалась прокуратура

В прокуратуре, напротив, отметили, что работы должны проводиться управляющей компанией. Теперь чиновников проверят на нецелевое расходование бюджета. Также в редакции добавили, что многоэтажку уже капитально ремонтировали в прошлом году. В порядок привели кровлю, систему водоснабжения и фасад.