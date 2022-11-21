Ремонтом «козырьков» в Губкине заинтересовалась прокуратура

Историей с подъездными козырьками в Губкине заинтересовалась прокуратура. Администрацию городского округа проверят на нецелевое расходование бюджетных средств. Власти были не вправе тратить деньги на ремонт частной собственности.
Как пишет издание, работы проводили в доме № 12б по улице Фрунзе. На ремонт потратили более 200 тыс. рублей. Управление капитального строительства и ООО «Ремотделстрой» заключили муниципальный контракт.
В администрации прокомментировали эту закупку. Власти заявили, что в доме есть муниципальный жилой фонд, поэтому финансирование никак не противоречит законодательству.
В прокуратуре, напротив, отметили, что работы должны проводиться управляющей компанией. Теперь чиновников проверят на нецелевое расходование бюджета. Также в редакции добавили, что многоэтажку уже капитально ремонтировали в прошлом году. В порядок привели кровлю, систему водоснабжения и фасад.
Напомним, чиновники решили «помочь» жителям и провести ремонт за бюджетные деньги. Тем временем по закону владельцы частной собственности должны оплачивать расходы сами. Работы должна была проводить УК ООО «Инженерные системы».