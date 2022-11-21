Работа в БФТ-Холдинге — это про постоянный рост

БФТ-Холдингу 25 лет, за это время мы многому научились и продолжаем учиться, нам это очень нравится. Сила компании — это, прежде всего, успешные сотрудники (нас уже 2000+ человек!), которые активно стремятся к росту и развитию. В этой статье вы узнаете больше о том, как учится и растет наша команда.

НА СТАРТЕ

Развитие начинается с первого дня работы в БФТ-Холдинге, когда стартует адаптационная программа для новых сотрудников. Она включает в себя знакомство с историей компании, корпоративной культурой, традициями и прочей полезной информацией.



Фото: БФТ-Холдинг БИБЛИОТЕКА БФТ Также отличным подспорьем для повышения квалификации является электронная библиотека БФТ. Книги, вебинары, тренажеры, статьи на различные темы доступны в онлайн- и офлайн-режиме, можно оставлять отзывы и рекомендовать конкретные издания коллегам. Сотрудники чаще всего выбирают именно те темы, которые пригодятся им в решении рабочих задач. Книги помогают говорить на одном языке и лучше понимать друг друга.



Фото: БФТ-Холдинг ВНУТРЕННЕЕ ОБУЧЕНИЕ Мир быстро меняется, информация мгновенно устаревает. Мы стремимся всегда быть № 1, поэтому понимаем, как важно регулярно прокачивать навыки наших сотрудников. В БФТ-Холдинге есть система онлайн-обучения — BFT Training. Решение позволяет комфортно спланировать учебный процесс: записываться на нужные курсы, погружаться в интерактивные лекции, проходить тесты, находить рекомендуемую литературу, делиться отзывами.



Фото: БФТ-Холдинг МИТАПЫ И ВЕБИНАРЫ

В БФТ-Холдинге каждый месяц проходят митапы или вебинары. Мы привлекаем внешних тренеров и задействуем внутренние ресурсы, когда старшие коллеги передают свой опыт новым сотрудникам. Буквально на днях коллеги из московского БФТ-офиса прошли тренинг по развитию навыков ведения переговоров. Встреча прошла в формате управленческих поединков. Это интеллектуальная игра, в ходе которой участники совершенствовали своё мастерство в решении заданной конфликтной управленческой ситуации. По окончании поединка зрители давали обратную связь о преимуществах, удачных ходах или ошибках спикеров.





Фото: БФТ-Холдинг ВНЕШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ В тех случаях, когда для выполнения рабочих задач нужно повысить квалификацию и получить специализированные профессиональные знания и навыки — составляются планы обучения сотрудников во внешних учебных центрах.

ОБУЧАЙТЕСЬ И РАЗВИВАЙТЕСЬ С НАМИ Станьте частью нашей команды и получите возможность выбрать вектор развития и проявлять себя с разных сторон!



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