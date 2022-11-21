«Проблема в кукловодах»: военный из Омска о работе в зоне СВО

Прицелы и оптика, которые стоят у нас на башне, все-таки достаточно большие, а броневой щит, который их защищает, тонковат. Поэтому снайпер с хорошей винтовкой может ослепить танк, просто сбив оптику. Примерно то же самое и с приборами ночного видения. Антенные вводы у нас требуют модернизации, я бы убирал уже эти наши штыревые антенны. На той стороне у танков противника стоят «моторолловские» системы связи: маленькая антенка на башне, ее не видно, а связь даже получше. В общем всегда есть что модернизировать и улучшить. Развитие техники это процесс постоянный, и как только замрешь в таком самодовольстве, что у нас все самое лучшее, тут же начнешь отставать.