В этом году показатель был увеличен два раза — в начале года и летом. С июня текущего года увеличение составило 10%, после чего на федеральном уровне МРОТ стал равен 15279 рублям. В 2023 году ожидается повышение показателя до 16242 рублей.
Уровень заработной платы не может быть ниже МРОТ при выполнении следующих условий:
Работодатель, который до налоговых отчислений выплачивает сотрудникам заработок ниже МРОТ, может получить штраф. Размер санкций в РФ составляет от 1 до 5 тысяч рублей для физических лиц — предпринимателей и до 50 тысяч для юридических лиц. Если сотрудник работал на часть ставки, уровень заработка может быть ниже установленного минимума.
Сумма МРОТ периодически пересматривается с учетом уровня цен в стране и показателя прожиточного минимума, процента безработицы и инфляции. Значение используется для расчета некоторых выплат. К ним относят:
Важно, что в показатель МРОТ, который установлен на федеральном уровне, не включаются надбавки и районные коэффициенты. Согласно ТК РФ, труд сотрудников на работах в местности с особыми климатическими условиями оплачивается в повышенном размере. В 2023 году МРОТ планируется поднять до 16242 рублей.
«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом, совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — рассказал глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В 2023 и 2024 году планируется установление прожиточного минимума и уровня МРОТ в особом порядке, учитывая предполагаемое значение инфляции.
«Как и поручал президент, минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум. Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%», — отметил глава Минтруда России.
В начале лета в Белгородской области было установлено значение МРОТ в размере 15279 рублей. Показатель на первое января 2022 года составлял 13890 рублей. На начало 2021 года — 12792 руб.
До этого, с начала 2020 года МРОТ был меньше — 12130 рублей, а с начала 2019 года он равнялся 11280 руб. В 2018 году значение было увеличено дважды — с мая оно составляло 11163 руб. С начала 2018 года оно было установлено в размере прожиточного минимума для внебюджетных организаций, для бюджетников было равно 9489 руб.