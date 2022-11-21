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Почему президент севастопольской Федерации бокса строит дома в Белгороде

Сегодня, 05:15
Фото: Артем Черненко / Bel.ru

На рынок недвижимости Белгорода зашёл застройщик с крымскими корнями

Рядом с улицей Донецкой в Белгороде строится жилой комплекс. Работы ведёт ООО «Веголос» — компания с руководителем из Севастополя. При чём здесь санаторий «Бригантина Белогорья», как это повлияет на квартирный вопрос в городе и какую батарею осматривал в Крыму Путин — в материале «Бел.Ру».

Экодома против «депрессивной» территории

Ранее мы сообщали о том, что в Белгороде рядом с улицей Донецкой появится жилой комплекс с набережной. Стройка идёт прямо сейчас: работают краны, вбиваются сваи. Рядом, по адресу Донецкая, 93, находится небольшая застройка из трёхэтажных домиков: с площадкой, садиком и даже своей пивнушкой.

Фото: Артём Черненко / Бел.Ру

Большая часть местных жителей строительству обрадовалась — пустующую и «депрессивную» территорию между домами и Северском Донцом решили застроить экодомами с террасами. Одобрил проект и губернатор Вячеслав Гладков — но всё равно отправил его на доработку.

Основная проблема проектов – отсутствие социальной инфраструктуры. Мы не можем строить только жильё, здесь нужен комплексный подход. Мы должны думать о будущем, о детях, которые пойдут в детские сады и школы. Поэтому и детские сады, и школы должны обязательно планироваться под застройку рядом с микрорайоном.
Вячеслав Гладков

Отнеслись с недоверием к стройке и некоторые местные жители. Например, многих расстроило то, что рабочие начали уборку дикорастущих американских клёнов, ив и тополей. Кроме того, вызывала опасения схема проезда к новым объектам — добраться сейчас до строящихся домов можно только пешком.

Фото: Артём Черненко / Бел.Ру

Поспешил всех успокоить бывший мэр Белгорода Антон Иванов: он пообещал, что вместо вырубленных деревьев высадят крупномеры и кустарники. Не остался без внимания и подъезд: в планах, по словам бывшего главы администрации, – создать новые пешеходные связи и выездные пути.

В Белгороде появится жилой комплекс с набережной
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В мэрии также пояснили, что строительством занимается компания «Веголос», зарегистрированная 24 сентября прошлого года в Белгороде. По данным системы «Спарк-Интерфакс», у «Веголоса» на данный момент отсутствует собственный капитал: в отчётном году компания была «фундаментально» убыточна и для покрытия убытков использовала все собственные деньги. Учредитель «Веголоса» — Михаил Чернятин.

Крымский след в «унылых каменных джунглях»

Известно, что Чернятин также является руководителем ООО «Строй-Альянс» и учредителем ООО «Бонтел-Крым» и ООО «Севпроектмонтаж».

Последняя компания была зарегистрирована в 2014 году в Севастополе. За 2021 год ООО «Севпроектмонтаж» выручило от продажи 187,9 млн рублей, чистая прибыль составила 2,2 млн рублей, а чистые активы превысили 302 млн рублей. Кроме того, по данным информационно-аналитической системы «СПАРК», на данный момент «Севпроектмонтаж» является участником шести арбитражных дел.

Как написано на сайте компании, «Севпроектмонтаж» «не строит типовые, стандартные дома в унылых каменных джунглях». В портфолио у организации — квартирные комплексы в Севастополе, Форосе и Алуште.

Фото: Скриншот с сайта «Севпроектмонтаж»

Вне «джунглей» компания занимается и социальными проектами. Так, например, «Севпроектмонтаж» поддержала прибытие Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Севастополь, инициировала строительство Поклонного креста на Ялтинском кольце и провела реконструкцию Константиновской батареи – двухъярусной каменной казематированной батареи, использовавшейся для обороны Севастополя.

На сайте компании отмечают, что первую музейную экспозицию возрождения батареи позже лично осмотрел президент РФ Владимир Путин.

Фото: Скриншот с сайта «Севпроектмонтаж»

Также бенефициар «Севпроектмонтажа» Михаил Чернятин был избран новым президентом севастопольской Федерации бокса.

Ремонт «Бригантины»

Михаила Чернятина с Белгородской областью связывает не только «Веголос» и улица Донецкая. Известно, что ремонтом нашумевшего санатория «Бригантина Белогорья» в Крыму также занимается ООО «Севпроектмонтаж». Ранее компания выиграла аукцион на госуслугах.

Напомним, комплекс в Крыму безвозмездно передали Белгородской области год назад. Сейчас санаторий хотят стилизовать под парусные и космические корабли — работы планируют завершить к 2023 году. От подрядчика требуют отремонтировать шесть зданий санатория, обустроить наружное ограждение, восстановить сети водоснабжения и канализации.

Согласно данными системы «СПАРК», в 2022 году ООО «Севпроектмонтаж» заключило два контракта на общую сумму в 2 млрд рублей. И в обоих случаях предмет контракта — капитальный ремонт санатория «Бригантина Белогорья».

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Из Севастополя в Белгород: почему?

Как заявлял Вячеслав Гладков, ранее работавший главой правительства Севастополя, специалистов из других регионов для стройки жилья в Белгородской области привлекать не будут — но только в том случае, если местные застройщики будут работать не на получение большой прибыли, а на долгосрочные перспективы.

Также, по мнению губернатора, чтобы сбить высокие цены на жильё в области, необходимо строить больше новых многоквартирных домов (МКД).

Стоимость жилья в Белгородской области становится практически недоступной людям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Мы также конкурируем за вахтовиков и военных. Сейчас мы проигрываем конкуренцию Крыму и Краснодарскому краю, куда едет большая часть этих категорий. С 2014 года люди не выбирают наш регион как место для проживания. Это видно по темпам. Мы мало строим многоквартирных домов. Те, кто имел возможность, переселились в ИЖС, а МКД мы строим мало. На сегодня у нас дефицит.
Вячеслав Гладков во время оперсовещании 17 января
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Журналисты «Бел.Ру» направили в администрацию Белгорода запрос, чтобы узнать, почему именно севастопольский «Веголос» был выбран в качестве застройщика улицы Донецкая. Вот что нам ответили:

Проект застройки комплекса многоквартирных жилых домов по улице Донецкой в Белгороде был рассмотрен рабочей группой архитектурно-градостроительного Совета Белгородской области. Земельный участок ООО «Веголос» передан в аренду без торгов в соответствии со статьёй Земельного кодекса Российской Федерации.
из ответа на официальный запрос

В администрации также сообщили, что ранее «Веголос» никаких объектов на территории Белгорода и области не строил. Аналогичную информацию нам рассказали и в правительстве региона, добавив, что на данный момент планов вести работу с компанией в дальнейшем у них нет.

Что касается застройщика, то его сайт сейчас находится «на реконструкции»: из информации на главной странице известно только то, что «Веголос» «строит мир вокруг человека».

Фото: Скриншот с сайта «Веголос»

Издание «Бел.Ру» направило запрос информации самому застройщику на один из почтовых ящиков — на момент публикации ответа не последовало. Ещё один запрос был отправлен во время подготовки материала — ответ на него всё ещё ожидается.

Стоит отметить, что нам не удалось найти ни одного контактного телефона застройщика «Веголос». Сайт не работает, телефонов нет – компании словно не существует. Она явно ещё не готова к взаимодействию с потенциальными покупателями и партнёрами. 

Застройщик извне и цены на жильё: мнение эксперта

Как нам рассказал руководитель компании «Лайк недвижимость» Александр Мильский, заход в Белгородскую область застройщика из другого региона никаким образом не должен сказаться на рынке недвижимости.

Застройщик не глобальный — строит всего один жилой комплекс. Если бы он строил несколько жилых комплексов с большим количеством квартир, тогда бы о чём-нибудь стоило говорить. Цены у «Веголоса» обычные. Ничем не выдающиеся и не отличающиеся от стоимости квартир других застройщиков.
Александр Мильский

То же касается и стоимости жилья — спрос на него и так низкий, а предложений – много. Ещё одно предложение от ещё одного застройщика никак не повлияет на ситуацию на рынке, считает Александр.

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