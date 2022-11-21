Почему президент севастопольской Федерации бокса строит дома в Белгороде

Как заявлял Вячеслав Гладков, ранее работавший главой правительства Севастополя, специалистов из других регионов для стройки жилья в Белгородской области привлекать не будут — но только в том случае, если местные застройщики будут работать не на получение большой прибыли, а на долгосрочные перспективы.