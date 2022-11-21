Почему президент севастопольской Федерации бокса строит дома в Белгороде

Ранее мы сообщали о том, что в Белгороде рядом с улицей Донецкой появится жилой комплекс с набережной. Стройка идёт прямо сейчас: работают краны, вбиваются сваи. Рядом, по адресу Донецкая, 93, находится небольшая застройка из трёхэтажных домиков: с площадкой, садиком и даже своей пивнушкой.
Большая часть местных жителей строительству обрадовалась — пустующую и «депрессивную» территорию между домами и Северском Донцом решили застроить экодомами с террасами. Одобрил проект и губернатор Вячеслав Гладков — но всё равно отправил его на доработку.
Основная проблема проектов – отсутствие социальной инфраструктуры. Мы не можем строить только жильё, здесь нужен комплексный подход. Мы должны думать о будущем, о детях, которые пойдут в детские сады и школы. Поэтому и детские сады, и школы должны обязательно планироваться под застройку рядом с микрорайоном.
Вячеслав Гладков
Отнеслись с недоверием к стройке и некоторые местные жители. Например, многих расстроило то, что рабочие начали уборку дикорастущих американских клёнов, ив и тополей. Кроме того, вызывала опасения схема проезда к новым объектам — добраться сейчас до строящихся домов можно только пешком.
Поспешил всех успокоить бывший мэр Белгорода Антон Иванов: он пообещал, что вместо вырубленных деревьев высадят крупномеры и кустарники. Не остался без внимания и подъезд: в планах, по словам бывшего главы администрации, – создать новые пешеходные связи и выездные пути.
В мэрии также пояснили, что строительством занимается компания «Веголос», зарегистрированная 24 сентября прошлого года в Белгороде. По данным системы «Спарк-Интерфакс», у «Веголоса» на данный момент отсутствует собственный капитал: в отчётном году компания была «фундаментально» убыточна и для покрытия убытков использовала все собственные деньги. Учредитель «Веголоса» — Михаил Чернятин.
Известно, что Чернятин также является руководителем ООО «Строй-Альянс» и учредителем ООО «Бонтел-Крым» и ООО «Севпроектмонтаж».
Последняя компания была зарегистрирована в 2014 году в Севастополе. За 2021 год ООО «Севпроектмонтаж» выручило от продажи 187,9 млн рублей, чистая прибыль составила 2,2 млн рублей, а чистые активы превысили 302 млн рублей. Кроме того, по данным информационно-аналитической системы «СПАРК», на данный момент «Севпроектмонтаж» является участником шести арбитражных дел.
Как написано на сайте компании, «Севпроектмонтаж» «не строит типовые, стандартные дома в унылых каменных джунглях». В портфолио у организации — квартирные комплексы в Севастополе, Форосе и Алуште.
Вне «джунглей» компания занимается и социальными проектами. Так, например, «Севпроектмонтаж» поддержала прибытие Иверской иконы Пресвятой Богородицы в Севастополь, инициировала строительство Поклонного креста на Ялтинском кольце и провела реконструкцию Константиновской батареи – двухъярусной каменной казематированной батареи, использовавшейся для обороны Севастополя.
На сайте компании отмечают, что первую музейную экспозицию возрождения батареи позже лично осмотрел президент РФ Владимир Путин.
Также бенефициар «Севпроектмонтажа» Михаил Чернятин был избран новым президентом севастопольской Федерации бокса.
Михаила Чернятина с Белгородской областью связывает не только «Веголос» и улица Донецкая. Известно, что ремонтом нашумевшего санатория «Бригантина Белогорья» в Крыму также занимается ООО «Севпроектмонтаж». Ранее компания выиграла аукцион на госуслугах.
Напомним, комплекс в Крыму безвозмездно передали Белгородской области год назад. Сейчас санаторий хотят стилизовать под парусные и космические корабли — работы планируют завершить к 2023 году. От подрядчика требуют отремонтировать шесть зданий санатория, обустроить наружное ограждение, восстановить сети водоснабжения и канализации.
Согласно данными системы «СПАРК», в 2022 году ООО «Севпроектмонтаж» заключило два контракта на общую сумму в 2 млрд рублей. И в обоих случаях предмет контракта — капитальный ремонт санатория «Бригантина Белогорья».
Как заявлял Вячеслав Гладков, ранее работавший главой правительства Севастополя, специалистов из других регионов для стройки жилья в Белгородской области привлекать не будут — но только в том случае, если местные застройщики будут работать не на получение большой прибыли, а на долгосрочные перспективы.
Также, по мнению губернатора, чтобы сбить высокие цены на жильё в области, необходимо строить больше новых многоквартирных домов (МКД).
Стоимость жилья в Белгородской области становится практически недоступной людям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Мы также конкурируем за вахтовиков и военных. Сейчас мы проигрываем конкуренцию Крыму и Краснодарскому краю, куда едет большая часть этих категорий. С 2014 года люди не выбирают наш регион как место для проживания. Это видно по темпам. Мы мало строим многоквартирных домов. Те, кто имел возможность, переселились в ИЖС, а МКД мы строим мало. На сегодня у нас дефицит.
Вячеслав Гладков во время оперсовещании 17 января
Журналисты «Бел.Ру» направили в администрацию Белгорода запрос, чтобы узнать, почему именно севастопольский «Веголос» был выбран в качестве застройщика улицы Донецкая. Вот что нам ответили:
Проект застройки комплекса многоквартирных жилых домов по улице Донецкой в Белгороде был рассмотрен рабочей группой архитектурно-градостроительного Совета Белгородской области. Земельный участок ООО «Веголос» передан в аренду без торгов в соответствии со статьёй Земельного кодекса Российской Федерации.
из ответа на официальный запрос
В администрации также сообщили, что ранее «Веголос» никаких объектов на территории Белгорода и области не строил. Аналогичную информацию нам рассказали и в правительстве региона, добавив, что на данный момент планов вести работу с компанией в дальнейшем у них нет.
Что касается застройщика, то его сайт сейчас находится «на реконструкции»: из информации на главной странице известно только то, что «Веголос» «строит мир вокруг человека».
Издание «Бел.Ру» направило запрос информации самому застройщику на один из почтовых ящиков — на момент публикации ответа не последовало. Ещё один запрос был отправлен во время подготовки материала — ответ на него всё ещё ожидается.
Стоит отметить, что нам не удалось найти ни одного контактного телефона застройщика «Веголос». Сайт не работает, телефонов нет – компании словно не существует. Она явно ещё не готова к взаимодействию с потенциальными покупателями и партнёрами.
Как нам рассказал руководитель компании «Лайк недвижимость» Александр Мильский, заход в Белгородскую область застройщика из другого региона никаким образом не должен сказаться на рынке недвижимости.
Застройщик не глобальный — строит всего один жилой комплекс. Если бы он строил несколько жилых комплексов с большим количеством квартир, тогда бы о чём-нибудь стоило говорить. Цены у «Веголоса» обычные. Ничем не выдающиеся и не отличающиеся от стоимости квартир других застройщиков.
Александр Мильский
То же касается и стоимости жилья — спрос на него и так низкий, а предложений – много. Ещё одно предложение от ещё одного застройщика никак не повлияет на ситуацию на рынке, считает Александр.