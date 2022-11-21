Нужно ли уезжать из Белгородской области и кому пригрозили казнью на Соборной

Губернатор региона 21 ноября встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Среди прочего губернатор объяснил, нужно ли сейчас уезжать из Белгородской области. Вячеслав Гладков ответил, что власти стараются оперативно доносить актуальную информацию, чтобы люди сами приняли правильное для них решение. Безопасность белгородцев по-прежнему остаётся основной ценностью, отметил глава региона.