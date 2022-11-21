Нужно ли уезжать из Белгородской области и кому пригрозили казнью на Соборной

Губернатор региона 21 ноября встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Среди прочего губернатор объяснил, нужно ли сейчас уезжать из Белгородской области. Вячеслав Гладков ответил, что власти стараются оперативно доносить актуальную информацию, чтобы люди сами приняли правильное для них решение. Безопасность белгородцев по-прежнему остаётся основной ценностью, отметил глава региона.
На пресс-конференции губернатор также ответил на вопросы о том, как он оценивает угрозы наступления ВСУ, сколько белгородцев удалось освободить из плена, как долго продолжится дистант у школьников.
Перед пресс-конференцией Вячеслав Гладков во время утреннего оперативного совещания успел уже по традиции покритиковать подчинённых. В этот раз вновь досталось главе минстроя Оксане Козлитиной.
Гладков в шутку пообещал устроить подчинённой публичную казнь на Соборной площади за несдачу ряда объектов. Также глава региона поинтересовался у министра, какая мотивация ей необходима, чтобы все проекты были завершены.
Рядом с улицей Донецкой в Белгороде строят жилой комплекс. Работами занимается компания «Веголос», её учредитель — Михаил Чернятин. Он же является бенефициаром ООО «Севпроектмонтаж», которое ремонтирует санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму, а также президентом севастопольской Федерации бокса. Что ещё известно о застройщике, читайте в материале «Бел.Ру».