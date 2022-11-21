Начальную школу в микрорайоне Северный в Старом Осколе рискуют не сдать до конца года

По словам чиновницы, в текущем году в Белгородской области капитально ремонтируют и строят 79 образовательных объектов. Из них на сегодняшний день 48 введено в эксплуатацию, ещё 31 объект должны ввести до конца текущего года. Кассовое исполнение — 79%. Средняя строительная готовность — порядка 90%.