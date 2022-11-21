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Начальную школу в микрорайоне Северный в Старом Осколе рискуют не сдать до конца года

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперсовещания с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. В зоне риска остаётся ряд образовательных объектов, которые могут не успеть сдать до конца текущего года. Подробнее рассказала руководитель регионального минстроя Оксана Козлитина.

По словам чиновницы, в текущем году в Белгородской области капитально ремонтируют и строят 79 образовательных объектов. Из них на сегодняшний день 48 введено в эксплуатацию, ещё 31 объект должны ввести до конца текущего года. Кассовое исполнение — 79%. Средняя строительная готовность — порядка 90%.

Есть риски по строительству начальной школы на 100 мест в микрорайоне Северный в Старом Осколе. Готовность — 67%. Там подрядчики работают в две смены, но пока тепло на объект не подали.

Такое ощущение, что объект не сдадите. Фраза «принимаем меры» ни о чём не говорит. Либо сдадите, либо нет.
Вячеслав Гладков

Как отметил первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов, по данному объекту вызывает опасение большой объём работ по благоустройству. Там должны быть МАФы и озеленение. Козлитина ответила, что по данному объекту были изменения в проекте с учётом замены фундамента.

Также есть риски по капремонту школы № 4 в Белгороде. Готовность — 62%. Проблемы есть и с Центром образования № 1 (здание начальной школы) в областном центре. Это единственный объект, где не подали тепло. Строительная готовность — 60%.

Возникла потребность в усилении плиты перекрытия теплотрассы, поэтому сейчас занимаемся. Был демонтаж перекрытий второго этажа.
Оксана Козлитина

Гладков отметил, что по данному объекту хорошее фасадное решение, но у него такое ощущение, что его не успеют сдать в срок.

Низкая строительная готовность (35%) и по Белгородскому инженерному юношескому лицею-интернату.

Полгода на руках его (подрядчика — прим. ред) носим, невозможно постоянно контролировать там, где слабая организация производства. Есть контрактные обязательства. Они заканчиваются. В рамках действующего законодательства ищите другого подрядчика. Эти не сдадут. Будут ковыряться года два.
Вячеслав Гладков
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