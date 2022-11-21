На стройке белгородского музея в память о героях-чернобыльцах никого не нашли

Музейный центр в память о героях-чернобыльцах возводят в рамках федеральной программы. По данным регионального министра строительства Оксаны Козлитиной, объект находится в зоне риска.
Объектом мы занимаемся. С новым подрядчиком отработали. Мобилизуются запасы опалубки и материала. На этой неделе приступают к работам.
Оксана Козлитина
По словам Курганского, во время его визита на строительную площадку на этой неделе никого на месте не было. Поэтому положительной динамики по этому объекту нет.
Напомним, культурно-просветительский центр в память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС будет представлять собой двухэтажное здание площадью 603 кв. м. Здесь оборудуют выставочный зал и смотровые террасы, буфет, административные помещения.
Музейный центр появится в Волоконовке. Закончить работы должны были к 20 октября 2022 года. На объект направили более 76 млн рублей.