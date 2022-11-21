На белгородской трассе перевернулась фура. Водитель пострадал

На трассе в Белгородской области перевернулась фура DAF с полуприцепом «Тонар». Водитель пострадал.
Авария произошла 20 ноября около 15:20 на дороге Валуйки — Алексеевка — Красное. Водитель превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
Под Алексеевкой на трассе М4 в аварии погибли два человека, пострадали ещё трое. Водитель отечественного авто превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Ранее также сообщалось, что восемь человек погибли в ДТП с бензовозом в Шебекинском горокруге. Водитель «Газели» не увидел на обочине бензовоз «Урал». Последний стоял на дороге без опознавательных знаков.