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На белгородской трассе перевернулась фура. Водитель пострадал

Сегодня, 13:27
Фото: телеграм-канал ГИБДД по Белгородской области
ДТП произошло 20 ноября на трассе Валуйки — Алексеевка — Красное. Мужчина превысил скорость и съехал в кювет.
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ДТП

На трассе в Белгородской области перевернулась фура DAF с полуприцепом «Тонар». Водитель пострадал.

Авария произошла 20 ноября около 15:20 на дороге Валуйки — Алексеевка — Красное. Водитель превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Под Алексеевкой на трассе М4 в аварии погибли два человека, пострадали ещё трое. Водитель отечественного авто превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Ранее также сообщалось, что восемь человек погибли в ДТП с бензовозом в Шебекинском горокруге. Водитель «Газели» не увидел на обочине бензовоз «Урал». Последний стоял на дороге без опознавательных знаков.

 

 

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