Количество погибших в пожаре в центре Москвы возросло до восьми человек

В Telegram-канале «112» сообщили об обнаружении новых погибших при пожаре в цветочной оранжерее Москвы. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в цветочной оранжерее ещё ночью, но только к утру смогли достать всех погибших из-под завалов. В пожаре погибли восемь человек и двое пострадали.
Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело.
Напомним, что возгорание на цветочном складе произошло днём 20 ноября. Потушить пожар экстренные службы смогли только спустя девять часов.