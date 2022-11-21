Количество погибших в пожаре в центре Москвы возросло до восьми человек

В Telegram-канале «112» сообщили об обнаружении новых погибших при пожаре в цветочной оранжерее Москвы. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в цветочной оранжерее ещё ночью, но только к утру смогли достать всех погибших из-под завалов. В пожаре погибли восемь человек и двое пострадали.