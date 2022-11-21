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Количество погибших в пожаре в центре Москвы возросло до восьми человек

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
По информации Telegram-канала «112», сотрудники МЧС всю ночь разбирали завалы сгоревшей оранжереи.
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Пожар

В Telegram-канале «112» сообщили об обнаружении новых погибших при пожаре в цветочной оранжерее Москвы. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в цветочной оранжерее ещё ночью, но только к утру смогли достать всех погибших из-под завалов. В пожаре погибли восемь человек и двое пострадали.

Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело.

Напомним, что возгорание на цветочном складе произошло днём 20 ноября. Потушить пожар экстренные службы смогли только спустя девять часов.

В центре Москвы при пожаре на складе погибли два человека
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#Александра Склярова#Происшествия#Пожар#Москва#МЧС#Возгорание
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