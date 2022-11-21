Капремонт и туалеты: что ждёт подземные переходы Белгорода в ближайшие года?

Во время прямого эфира врио мэра города Валентину Демидову поступило сразу несколько вопросов касательно будущего подземных переходов. Судя по его ответам, скоро их все преобразят.
Уже на этой неделе проблемный переход на остановке «Энергомаш» приведут в порядок, а в следующем году капитально отремонтируют.
Также врио мэра пообещал отремонтировать все подземные переходы города. Белгородцам даже позволят решить, как именно они будут выглядеть: например, нужно ли там устанавливать общественные туалеты?
Состояние подземных переходов в Белгороде не подлежит никакой критики, нужен системный подход и подключение новых арендаторов. Все проекты ремонтов, которые будут запланированы, мы обязательно предоставим жителям на обсуждение.
Валентин Демидов, исполняющий обязанности мэра Белгорода
Напомним, что 15 ноября белгородцы пожаловались на ужасное состояние подземного перехода на остановке «Стадион»: в павильонах выбиты стёкла, на стенах нарисованы граффити, а в каждом углу валяется мусор.
20 ноября новый арендатор провёл косметический ремонт в подземном переходе на остановке «Родина». В 2023 году планируется полная реконструкция подземных переходов.