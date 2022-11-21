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Излишняя влажность земли нанесла ущерб Белгородской области в 4 млрд рублей

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI
Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил во время пресс-конференции 21 ноября. Он также рассказал, какие дополнительные потери понёс бизнес из-за избыточной влажности земли.

Как отметил губернатор, на территории Белгородской области есть фермеры, которые из-за спецоперации получили ущерб в Нехотеевке, Журавлёвке, Грайворонском и Валуйском горокругах. К этому добавился режим ЧС, который белгородские власти объявили из-за излишнего увлажнения земли.

Часть урожая, в первую очередь сои, мы потеряли. Будем надеяться на помощь из федерального бюджета на компенсацию затрат аграриям. Весной на некоторую часть полей техника не смогла зайти из-за опасности военных действий. Так же было и во время осенних полевых работ — часть урожая не смогли убрать.
Вячеслав Гладков

При этом Гладков отметил, что ущерб аграриям нанесла не столько спецоперация, а также излишняя влажность земли.

Сказать, что ущерб большой в рамках спецоперации для сельского хозяйства, я не могу. Но дальнейшие риски большие. Излишняя влажность нанесла ущерб порядка 4 млрд рублей. По затратам из-за невозможности заниматься земледелием — ущерб порядка 1 млрд рублей. Ещё около 500 млн рублей ущерба получили предприятия.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что в настоящее время белгородские власти обсуждают с правительством РФ возможность оказания помощи и выстраивания механизма, чтобы бизнес мог решить свои проблемы с государственным участием.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Аграрии#Ущерб#Чс
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