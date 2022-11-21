Излишняя влажность земли нанесла ущерб Белгородской области в 4 млрд рублей

Как отметил губернатор, на территории Белгородской области есть фермеры, которые из-за спецоперации получили ущерб в Нехотеевке, Журавлёвке, Грайворонском и Валуйском горокругах. К этому добавился режим ЧС, который белгородские власти объявили из-за излишнего увлажнения земли.
Часть урожая, в первую очередь сои, мы потеряли. Будем надеяться на помощь из федерального бюджета на компенсацию затрат аграриям. Весной на некоторую часть полей техника не смогла зайти из-за опасности военных действий. Так же было и во время осенних полевых работ — часть урожая не смогли убрать.
Вячеслав Гладков
При этом Гладков отметил, что ущерб аграриям нанесла не столько спецоперация, а также излишняя влажность земли.
Сказать, что ущерб большой в рамках спецоперации для сельского хозяйства, я не могу. Но дальнейшие риски большие. Излишняя влажность нанесла ущерб порядка 4 млрд рублей. По затратам из-за невозможности заниматься земледелием — ущерб порядка 1 млрд рублей. Ещё около 500 млн рублей ущерба получили предприятия.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что в настоящее время белгородские власти обсуждают с правительством РФ возможность оказания помощи и выстраивания механизма, чтобы бизнес мог решить свои проблемы с государственным участием.