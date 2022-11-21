Излишняя влажность земли нанесла ущерб Белгородской области в 4 млрд рублей

Как отметил губернатор, на территории Белгородской области есть фермеры, которые из-за спецоперации получили ущерб в Нехотеевке, Журавлёвке, Грайворонском и Валуйском горокругах. К этому добавился режим ЧС, который белгородские власти объявили из-за излишнего увлажнения земли.