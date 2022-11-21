Гладкова попросили закрыть стеклянный аквапарк из-за угрозы обстрела

Предложение о закрытии поступило от сотрудницы аквапарка во время вечернего прямого эфира губернатора. По её словам, в воскресенье рядом с развлекательным комплексом упали снаряды, но аквапарк продолжил работать.
Решений о закрытии предприятий в Белгородской области у нас нет. Это частная структура, так что как только увидим опасность, обратимся к собственнику с предложением.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что утром 20 ноября ВСУ нанесли удар по селу Нижний Ольшанец, снарядами также задело элитный микрорайон «Изумрудный». Пострадали два человека, порядка десяти домов повреждены.