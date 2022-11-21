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Гладкова попросили закрыть стеклянный аквапарк из-за угрозы обстрела

Сегодня, 18:56
Фото: vk.com/lazure_beach
Предложение поступило в прямом эфире «10 вопросов губернатору».
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СВО

Предложение о закрытии поступило от сотрудницы аквапарка во время вечернего прямого эфира губернатора. По её словам, в воскресенье рядом с развлекательным комплексом упали снаряды, но аквапарк продолжил работать.

Решений о закрытии предприятий в Белгородской области у нас нет. Это частная структура, так что как только увидим опасность, обратимся к собственнику с предложением.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что утром 20 ноября ВСУ нанесли удар по селу Нижний Ольшанец, снарядами также задело элитный микрорайон «Изумрудный». Пострадали два человека, порядка десяти домов повреждены.

Обстрел Нижнего Ольшанца и повреждения в «Изумрудном»: итоги воскресенья
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#Александра Склярова#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Аквапарк
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