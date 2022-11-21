Гладков: Система по оповещению об обстрелах не соответствует запросам людей

Я вам говорил в отношении того, что система оповещения, которая есть у нас в рамках действующей инструкции, она не соответствует запросам. Это не фейк, это не ошибка, это просто когда информация прошла через операторов, было распространение гораздо больше, чем требовалось. Угадать, что нужно только одну улицу или один населённый пункт, невозможно, всё равно охвата всегда будет больше, чем по факту.

С точки зрения безопасности так всё равно лучше — обстрелы могут, например, повториться.