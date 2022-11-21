Гладков: Система по оповещению об обстрелах не соответствует запросам людей

Posted 21 ноября 2022, 14:11
Published 21 ноября 2022, 14:11
Modified 21 ноября 2022, 15:06
Updated 21 ноября 2022, 15:06
Во время пресс-конференции губернатор объяснил, как работают системы оповещения в Белгородской области. Иногда жителям приходят сообщения об обстрелах, а распространение этих данных гораздо шире, чем нужно.
Пока владельцы местных пабликов опасаются, что случайно опубликуют недостоверную информацию. Один из них поинтересовался, как сделать так, чтобы до людей доходили только правдивые сообщения.
Речь, в частности, о ситуации в Разумном. Гладков пояснил, что полученные сообщения нельзя назвать фейковыми.
Я вам говорил в отношении того, что система оповещения, которая есть у нас в рамках действующей инструкции, она не соответствует запросам. Это не фейк, это не ошибка, это просто когда информация прошла через операторов, было распространение гораздо больше, чем требовалось. Угадать, что нужно только одну улицу или один населённый пункт, невозможно, всё равно охвата всегда будет больше, чем по факту. С точки зрения безопасности так всё равно лучше — обстрелы могут, например, повториться.
Вячеслав Гладков
Также он вспомнил Шебекино. Город обстреливали в течение 40 минут. Ранее такого не было, за исключением единичных прилётов. Ситуацию с оповещением жителей в регионе пытаются решить.