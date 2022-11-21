Гладков: Почему мы должны отменять Новый год? Давайте тогда отменим все праздники!

Губернатор Белгородской области на пресс-конференции 21 ноября отметил, что Новый год, несмотря на обстановку, отменить в регионе всё равно не получится. Однако и возвращаться к привычным праздничным символам тоже пока неуместно.
В качестве примера глава региона привёл ситуацию с катком на Соборной площади. От идеи его установки в этом зимнем сезоне власти отказались.
Я просто видел это: сентябрь, увеличение обстрелов, начало частичной мобилизации. Я не хотел бы, чтобы это достаточно простое, понятное событие стало каким-то символом непонимания со стороны власти.
Вячеслав Гладков
Вместе с тем губернатор напомнил, что за минувшие новогодние праздники через два новых катка в Белгороде прошло 180 тыс. человек.
В этом году ледовая дорожка в Центральном парке продолжит работать. Помимо этого, планируется запустить каток в сквере на улице Есенина. Его не могли открыть последние четыре года, отметил Гладков.
А в отношении праздников — почему мы должны отменять Новый год? Почему? Давайте мы отменим вообще все праздники: давайте отменим свадьбы, дни рождения. А за что мы тогда воюем?
Вячеслав Гладков
Напомним, что ёлку на Соборной площади уже устанавливают: рабочие собрали часть её каркаса. Украсят город декорациями, закупленными ещё в прошлом году.