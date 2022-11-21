Гладков ответил на вопрос о формировании дружин по защите белгородских территорий

Глава региона подтвердил, что в Белгородской области такая работа действительно ведётся. Например, появились инструкторы, которые готовы поделиться боевым опытом. Эти белгородцы не подошли по возрасту и состоянию здоровья к несению службы, но у них есть определённые навыки.