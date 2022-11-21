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Гладков ответил на вопрос о формировании дружин по защите белгородских территорий

Сегодня, 11:57
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Губернатор подтвердил, что в регионе помогают тем, кто хочет встать на защиту собственных территорий. По словам журналистов, белгородцы уже получают анкеты, в которых их приглашают присоединиться к таким дружинникам.
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СВО

21 ноября в ходе пресс-конференции губернатора спросили, действительно ли в Белгородской области набирают людей в добровольные дружины (не привычные ДНД). Задавшая вопрос журналистка отметила, что людям поступают анкеты, в которых их приглашают к участию в защите своих территорий.

Глава региона подтвердил, что в Белгородской области такая работа действительно ведётся. Например, появились инструкторы, которые готовы поделиться боевым опытом. Эти белгородцы не подошли по возрасту и состоянию здоровья к несению службы, но у них есть определённые навыки.

Есть те, кто готов сформировать новые навыки или вспомнить старые, кто готов защищать свои дома. И мы им помогаем — формируем структуру, которая помогает сильным белгородским мужчинам в случае необходимости встать на защиту своего родного дома. Эта работа организована.
Вячеслав Гладков
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дружина#Днд#Защита#Анкета
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