Гладков ответил на вопрос о формировании дружин по защите белгородских территорий

21 ноября в ходе пресс-конференции губернатора спросили, действительно ли в Белгородской области набирают людей в добровольные дружины (не привычные ДНД). Задавшая вопрос журналистка отметила, что людям поступают анкеты, в которых их приглашают к участию в защите своих территорий.
Глава региона подтвердил, что в Белгородской области такая работа действительно ведётся. Например, появились инструкторы, которые готовы поделиться боевым опытом. Эти белгородцы не подошли по возрасту и состоянию здоровья к несению службы, но у них есть определённые навыки.
Есть те, кто готов сформировать новые навыки или вспомнить старые, кто готов защищать свои дома. И мы им помогаем — формируем структуру, которая помогает сильным белгородским мужчинам в случае необходимости встать на защиту своего родного дома. Эта работа организована.
Вячеслав Гладков