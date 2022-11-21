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Posted 21 ноября 2022, 13:02

Published 21 ноября 2022, 13:02

Modified 22 ноября 2022, 07:37

Updated 22 ноября 2022, 07:37

Гладков о реакции на детсад на Маяковского: Мне кажется, никого не обидели

21 ноября 2022, 13:02

Гладков пояснил решение о строительстве детсада на месте взорванных домов

Сюжет
Губернатор
В пострадавшем от обстрела районе на улице Маяковского собираются построить детсад. Губернатор рассказал, как собственники домов отреагировали на это решение.

3 июля частные дома на улице Маяковского попали под обстрел и сильно пострадали. Тогда власти пообещали жителям, что помогут с восстановлением. Однако спустя время возникли разногласия.

Первые слова, которые я сказал потерявшим жильё 3 июля людям, были о том, что мы восстановим всё на месте по тем же техническим планам. Но в тот же день ко мне подошли два собственника, которые сказали: «Вячеслав Владимирович, мы против. Мы не хотим здесь жить, мы хотим переехать».
Вячеслав Гладков

В итоге мнение разделилось. По словам Гладкова, после этого власти изучили генплан Белгорода, и оказалось, что на месте пострадавшего района планировалось многоквартирное жильё.

Несколько лет назад даже москвичи покупали дома в этом районе, надеясь, что будет снос и кто-то на этом в рамках действующих законов заработает, договорившись с застройщиками о комфортной цене продажи. Оказалось, что многие люди ждут цены по 3 млн за сотку земли. И некоторые говорят: наш дом стоит 30 млн.
Вячеслав Гладков

Губернатор заверил, что встречался с каждой пострадавшей семьёй. С белгородцами постепенно стали договариваться о том, чтобы помочь им с жильём в другом районе города, а в некоторых случаях и в других областях.

«Мне кажется, никого не обидели. Заставить человека в этой ситуации невозможно», — отметил Гладков. Вместе с тем он подтвердил, что были и обращения в духе «вы нас обманули, никто не хочет нас слышать». По словам губернатора, все ждали МКД.

Я предложил: давайте построим детский сад? Если честно, мягко скажем, все удивились. И мне кажется, после этого все успокоились. Потому что увидели, что никаких спекулятивных вещей там не будет. Нужен ли детсад в центре Белгорода? Абсолютно очевидно — конечно, нужен. Их всегда не хватает. Задача — построить самый хороший, красивый, удобный детский сад. Надеюсь, что минстрой выполнит качественно свою работу.
Вячеслав Гладков

Напомним, что после обстрела 3 июля в Белгороде повреждения получили 522 квартиры в 33 многоэтажках и 81 частный дом. О планах построить в пострадавшем районе детсад стало известно в начале сентября.

Гладков встретился с белгородцами, чьё жильё пострадало после взрывов
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