Гладков: Из плена освободили шестерых белгородцев

Из плена удалось освободить шестерых белгородцев, которые попали в него в ходе спецоперации. При этом есть жители региона, которые остаются в плену.
С уполномоченным по правам человека постоянно на связи. Вдаваться в детализацию не хочу. Ситуация сложная. Шесть человек освободили, но есть люди, которые ещё в плену.
Вячеслав Гладков
В конце октября губернатор подтвердил, что несколько белгородцев попали в плен. Гладков тогда отметил, что документы для возвращения военнослужащих уже готовы и направлены в соответствующие министерства. Ситуацию с пленными белгородцами под личный контроль взяла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.