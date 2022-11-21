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Гладков: Из плена освободили шестерых белгородцев

Сегодня, 14:25
Фото: страница в ВК Вячеслава Гладкова

Гладков сообщил о шести освобождённых из плена белгородцах

При этом ещё есть люди, которые остаются в плену. О ситуации губернатор кратко рассказал в ходе пресс-конференции 21 ноября. Глава региона отметил, что он остаётся на связи с омбудсменом по правам человека.

Из плена удалось освободить шестерых белгородцев, которые попали в него в ходе спецоперации. При этом есть жители региона, которые остаются в плену.

С уполномоченным по правам человека постоянно на связи. Вдаваться в детализацию не хочу. Ситуация сложная. Шесть человек освободили, но есть люди, которые ещё в плену.
Вячеслав Гладков

В конце октября губернатор подтвердил, что несколько белгородцев попали в плен. Гладков тогда отметил, что документы для возвращения военнослужащих уже готовы и направлены в соответствующие министерства. Ситуацию с пленными белгородцами под личный контроль взяла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Гладков: Татьяна Москалькова взяла ситуацию с пленными белгордцами под свой контроль
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#Общество#Губернатор#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Плен#Военные#Инна Рогова
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